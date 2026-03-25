Fanático del fiambre y fiel a una cafetería: la historia del perro jujeño que es viral

Buddys, el perro jujeño que es viral

Buddys es un perro jujeño que se hizo viral por una particular rutina: todos los días visita la misma cafetería en Perico para buscar fiambre. Los dueños del local comenzaron a compartir videos en redes sociales y rápidamente llamaron la atención por la historia de la mascota.

La historia de Buddys, el perrito que es viral en Jujuy Según relató La Nación, cada mañana, alrededor de las 8, apenas se abre la puerta del local en la ciudad de Perico, Buddys ya está presente. Se trata de un perro mediano, de pelaje blanco y negro, que espera en la entrada listo para convertirse en el primer “cliente” del día.

Con entusiasmo, los dueños del lugar, Diego y Gabriela, lo reciben con alimento balanceado y, en algunas ocasiones, con fiambre que queda de la producción.

Buddy comiendo fiambre “Abrimos temprano y él ya está ahí esperándonos. Es un perro de la calle y entre varios vecinos le damos de comer. Cuando llega le sacamos su platito con alimento y también se acercan otros cuatro perros que pasan por el local. Cuando podemos le damos un poquito de fiambre, así que siempre lo esperamos”, contó Gabriela.

Si bien la mayoría de los productos del menú no son aptos para animales, Buddys se ganó un lugar especial en el local. Le reservan su comida en la parte trasera y, en ocasiones, recibe algún sándwich. “Deja el pan y se come el fiambre”, relataron. El perro es muy querido por quienes trabajan allí, aunque su realidad sigue siendo la de un animal callejero. La historia de Buddys pone nuevamente en agenda la importancia de los animales en situación de calle y hacerse cargo de estos animalitos. En este caso, el acompañamiento de vecinos y comerciantes le permite recibir alimento y afecto, mejorando su calidad de vida dentro de ese contexto. Buddys, el perro jujeño que es viral

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