FNE 2026: Micaela Torres Vargas fue coronada representante del Colegio Nuevo Horizonte Nº 2 de Monterrico

Micaela Torres Vargas es la representante del Colegio Nuevo Horizonte de Monterrico

En una noche cargada de emoción y acompañada por una importante presencia de padres, alumnos y vecinos de la localidad, el Colegio Nuevo Horizonte Nº 2 de Monterrico eligió a Micaela Sofía Torres Vargas como su nueva representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La elección estudiantil reunió a 16 candidatas que desfilaron y compartieron una jornada marcada por la alegría, el compañerismo y el entusiasmo característico de las actividades previas a la FNE, uno de los eventos más importantes para la juventud jujeña.

Durante la velada, el público acompañó con aplausos cada presentación y celebró a las jóvenes elegidas que representarán al establecimiento en las próximas instancias departamentales y provinciales.

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Además de la elección reina, la noche contó con números artísticos, música y la participación activa de toda la comunidad educativa, consolidando una vez más el espíritu estudiantil que distingue a Monterrico en el marco de la tradicional fiesta. Las elegidas Representante: Micaela Sofía Torres Vargas Primera Princesa: Maite Iñigo Segovia Segunda Princesa: Nahir González 1º dama de honor: Mailen Milagros Flores 2º dama de honor: Mariana Rubi Miss Simpatías: Rosa Ayarde Miss Elegancia: Daina Solange Sosa MONTERRICO 11

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