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7 de mayo de 2026 - 12:21
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmite en vivo la elección del Complejo Educativo José Hernández

La elección del José Hernández se puede ver este viernes desde las 21:00hs por Canal 4 para abonados exclusivos

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio José Hernández

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en vivo la elección del Colegio José Hernández

Este viernes 08 de mayo, el Colegio José Hernández vive una de las noches más esperadas por los estudiantes de esta FNE 2026 con la elección de su nueva representante por la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El evento cuenta con transmisión exclusiva de Canal 4 para todos sus abonados y comenzará a partir de las 21 horas.

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FNE 2026: conocé a las 32 candidatas del colegio José Hernández

La comunidad educativa se prepara para una jornada cargada de emoción, música, color y fiesta estudiantil. Durante la noche, 32 candidatas participarán del tradicional desfile en busca de convertirse en la nueva representante del establecimiento.

Una noche marcada por la emoción y la tradición estudiantil

La elección estudiantil reunirá a alumnos, familias, docentes y promociones que acompañarán a las candidatas en una nueva edición de una de las celebraciones más importantes del calendario estudiantil jujeño.

Además del desfile principal, el evento incluirá distintos números artísticos y coreografías preparadas por los estudiantes del colegio. Como sucede cada año, el público también aguardará uno de los momentos más esperados: la proclamación y coronación de la nueva representante.

La joven elegida sucederá a Constanza Read, representante saliente del año 2025, quien entregará los atributos durante la ceremonia central.

Embed - CANDIDATAS COLEGIO JOSE HERNANDEZ 2026

Canal 4 llevará el minuto a minuto de la elección

Canal 4 realizará una cobertura especial de la elección del Colegio José Hernández y transmitirá cada instancia de la noche para sus abonados exclusivos. La señal mostrará los ingresos de las candidatas, las presentaciones artísticas, el acompañamiento de las hinchadas y el anuncio final.

La transmisión forma parte de la programación especial que el canal prepara cada año en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, uno de los eventos más convocantes de Jujuy.

Embed

Las 32 candidatas del colegio José Hernández

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Candela Echenique
  • Rosario Vera Dumón
  • Delfina Rossi Balut
  • Pilar Camila Soria
  • Lucía Belén Gaite
  • Lucía María Molina Fernández
  • Candelaria Mayans
  • Miranda Domandl
  • Isabella Paoloni Corpucci
  • Jazmín María Badía Aranda
  • Lucía María Insausti
  • Ángeles Crespo
  • Elena Barrionuevo
  • Pilar Castro
  • Antonella Berardi
  • Tiziana Berardi
  • Virginia Galarza Ledesma
  • Lola Salvatierra
  • Ana Constanza Pérez
  • Valentina Martínez
  • Sofía Ficoseco
  • Maia Nallar Busignani
  • Guillermina Ruiz
  • Valentina Daud
  • Sara Jenefes Soler
  • Lucrecia Menéndez Noro
  • Pilar del Jesús Cortez
  • Miha Salamanca Urquizu
  • Sofía Nicolás Berruezo
  • Mia Guillen
  • Iara Miranda
  • Catalina Burgos Ase

FNE 2026: continúan las elecciones estudiantiles en Jujuy

Con el avance del calendario estudiantil, distintos colegios de la provincia comienzan a elegir a sus representantes para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las elecciones colegiales forman parte de una tradición que moviliza a cientos de estudiantes en cada localidad y que marca el inicio de las actividades vinculadas a la FNE, una celebración histórica para la juventud jujeña.

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