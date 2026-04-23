FNE 2026: conocé a las 32 candidatas del colegio José Hernández

Candidatas del José Hernández

El colegio José Hernández ya vive el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y se prepara para elegir a su nueva representante. La cita será el viernes 8 de mayo a las 19 en el establecimiento, en una noche que reunirá a toda la comunidad educativa.

La jornada contará con distintas propuestas para acompañar la elección, entre ellas buffet, baile de las promociones, presentación de candidatas y pajes, además de la participación de estudiantes de nivel inicial y primario. La representante saliente es Constanza Read, y se despedirá de todo el estudiantado luego de un año de muchas emociones.

Las 32 candidatas del colegio José Hernández Las estudiantes que participarán de la elección son:

Candela Echenique

Rosario Vera Dumón

Delfina Rossi Balut

Pilar Camila Soria

Lucía Belén Gaite

Lucía María Molina Fernández

Candelaria Mayans

Miranda Domandl

Isabella Paoloni Corpucci Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Jazmín María Badía Aranda

Lucía María Insausti

Ángeles Crespo

Elena Barrionuevo

Pilar Castro

Antonella Berardi

Tiziana Berardi

Virginia Galarza Ledesma

Lola Salvatierra

Ana Constanza Pérez

Valentina Martínez

Sofía Ficoseco

Maia Nallar Busignani

Guillermina Ruiz

Valentina Daud

Sara Jenefes Soler

Lucrecia Menéndez Noro

Pilar del Jesús Cortez

Miha Salamanca Urquizu

Sofía Nicolás Berruezo

Mia Guillen

Iara Miranda

Catalina Burgos Ase Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) El cronograma confirmado de elecciones de la FNE 2026 De acuerdo al cronograma que comenzó a difundirse entre las instituciones educativas, las elecciones confirmadas de la FNE 2026 son las siguientes: 17 de abril : Colegio del Huerto

: Colegio del Huerto 24 de abril : Nuevo Horizonte

: Nuevo Horizonte 24 de Abril: Colegio Divino Redentor

Colegio Divino Redentor 8 de mayo : Colegio José Hernández

: Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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