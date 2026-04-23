FNE 2026: conocé a las 32 candidatas del colegio José Hernández

El colegio José Hernández ya vive el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y se prepara para elegir a su nueva representante. La cita será el viernes 8 de mayo a las 19 en el establecimiento, en una noche que reunirá a toda la comunidad educativa.
La jornada contará con distintas propuestas para acompañar la elección, entre ellas buffet, baile de las promociones, presentación de candidatas y pajes, además de la participación de estudiantes de nivel inicial y primario. La representante saliente es Constanza Read, y se despedirá de todo el estudiantado luego de un año de muchas emociones.
Las 32 candidatas del colegio José Hernández
Las estudiantes que participarán de la elección son:
- Jazmín María Badía Aranda
- Lucía María Insausti
- Ángeles Crespo
- Elena Barrionuevo
- Pilar Castro
- Antonella Berardi
- Tiziana Berardi
- Virginia Galarza Ledesma
- Lola Salvatierra
- Ana Constanza Pérez
- Valentina Martínez
- Sofía Ficoseco
- Maia Nallar Busignani
- Guillermina Ruiz
- Valentina Daud
- Sara Jenefes Soler
- Lucrecia Menéndez Noro
- Pilar del Jesús Cortez
- Miha Salamanca Urquizu
- Sofía Nicolás Berruezo
- Mia Guillen
- Iara Miranda
- Catalina Burgos Ase
El cronograma confirmado de elecciones de la FNE 2026
De acuerdo al cronograma que comenzó a difundirse entre las instituciones educativas, las elecciones confirmadas de la FNE 2026 son las siguientes:
- 17 de abril: Colegio del Huerto
- 24 de abril: Nuevo Horizonte
- 24 de Abril: Colegio Divino Redentor
- 8 de mayo: Colegio José Hernández
- 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
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