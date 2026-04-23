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23 de abril de 2026 - 18:19
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las 32 candidatas del colegio José Hernández

La elección se realizará el viernes 8 de mayo a las 19 en el establecimiento. Habrá buffet, baile de las promos, presentación de candidatas y pajes, además de la participación de nivel inicial y primario.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del José Hernández

Candidatas del José Hernández

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El colegio José Hernández ya vive el clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 y se prepara para elegir a su nueva representante. La cita será el viernes 8 de mayo a las 19 en el establecimiento, en una noche que reunirá a toda la comunidad educativa.

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La jornada contará con distintas propuestas para acompañar la elección, entre ellas buffet, baile de las promociones, presentación de candidatas y pajes, además de la participación de estudiantes de nivel inicial y primario. La representante saliente es Constanza Read, y se despedirá de todo el estudiantado luego de un año de muchas emociones.

Las 32 candidatas del colegio José Hernández

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Jazmín María Badía Aranda
  • Lucía María Insausti
  • Ángeles Crespo
  • Elena Barrionuevo
  • Pilar Castro
  • Antonella Berardi
  • Tiziana Berardi
  • Virginia Galarza Ledesma
  • Lola Salvatierra
  • Ana Constanza Pérez
  • Valentina Martínez
  • Sofía Ficoseco
  • Maia Nallar Busignani
  • Guillermina Ruiz
  • Valentina Daud
  • Sara Jenefes Soler
  • Lucrecia Menéndez Noro
  • Pilar del Jesús Cortez
  • Miha Salamanca Urquizu
  • Sofía Nicolás Berruezo
  • Mia Guillen
  • Iara Miranda
  • Catalina Burgos Ase
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El cronograma confirmado de elecciones de la FNE 2026

De acuerdo al cronograma que comenzó a difundirse entre las instituciones educativas, las elecciones confirmadas de la FNE 2026 son las siguientes:

  • 17 de abril: Colegio del Huerto
  • 24 de abril: Nuevo Horizonte
  • 24 de Abril: Colegio Divino Redentor
  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

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