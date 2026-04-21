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21 de abril de 2026 - 12:40
Jujuy.

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026

Las promos 2025 y 2026 impulsan un proyecto histórico con talleres, reciclaje y trabajo en equipo dentro del predio escolar

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026

El Colegio Divino Redentor construye su primera carroza y se suma a la FNE 2026

El Colegio Divino Redentor de Jujuy encara la construcción de su primera carroza en 20 años. La iniciativa nace desde las promociones 2025 y 2026, con apoyo del equipo directivo. El proyecto se desarrolla en el predio de la institución y apunta a participar en la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Un proyecto que rompe una espera de dos décadas

El anuncio marca un momento clave para la institución. Durante años, distintas promociones intentan avanzar con la idea de un carruaje propio, pero sin resultados concretos.

El vicedirector del establecimiento, Facundo Cazón, destaca el valor del paso que hoy da la comunidad educativa: “Es un logro de la promo, especialmente la 2025, que puso toda la fuerza y presentó el proyecto”.

Además, remarca el contexto histórico que rodea la iniciativa:

“Hablamos de 20 promociones de carroceros frustrados que hoy quieren ser parte de este primer carruaje del Divino Redentor”. “Hablamos de 20 promociones de carroceros frustrados que hoy quieren ser parte de este primer carruaje del Divino Redentor”.

El rol de las promociones y el acompañamiento directivo

La propuesta toma forma con el trabajo articulado entre estudiantes y directivos. La promo 2025 impulsa la idea inicial y la promo 2026 sostiene el proceso.

Desde la institución, el nuevo equipo de conducción busca abrir este tipo de espacios. “Somos un equipo directivo nuevo y la idea es fomentar estos proyectos”, explica el vicedirector.

colegio divino redentor

Espacio propio y primeros avances técnicos

El colegio ya organiza su propio canchón dentro del predio. Allí se concentran las primeras tareas vinculadas a la construcción.

“Tenemos un espacio grande y estamos armando nuestro primer canchón”, señala el vicedirector. En esa línea, confirma avances concretos:

“Ya tenemos el chasis, ya lo compramos y tenemos muchos proyectos por delante”. “Ya tenemos el chasis, ya lo compramos y tenemos muchos proyectos por delante”.

Capacitación para estudiantes y docentes

El proceso incluye instancias de formación en distintas áreas. Los talleres de flores ya tienen sus primeras ediciones, con participación de especialistas externos.

“Ya se hicieron dos talleres de flores y vino la jefa de carroceros del Polivalente de Arte a enseñarnos, detalla el directivo.

A su vez, el colegio suma capacitación técnica: “Los profesores hacen cursos de electricidad para después trabajar con los chicos en talleres”.

Trabajo colaborativo con otras instituciones

El Divino Redentor busca apoyo en la experiencia de otros establecimientos. La meta es fortalecer el aprendizaje en este primer año de participación.

“Estamos pidiendo talleres con carroceros de otros colegios y asesores”, indica el vicedirector, quien además subraya el clima que genera el proyecto: “Hay mucha emoción y mucha gente que quiere participar”.

Organización y recolección de materiales

Los estudiantes ya activan campañas de reciclaje dentro y fuera del colegio. Botellas y tapitas forman parte de los insumos clave para el carruaje.

La representante 2025, Eunice Ortega, describe el compromiso del grupo: “Ya tenemos en el colegio una caja de reciclaje y cada uno junta también en su casa”.

Además, suma su experiencia personal: “Yo junto en la casa de mi abuela y de mis tíos, pidiendo que guarden las botellas”.

El entusiasmo de la promo 2025

La representante estudiantil expresa el clima que se vive en el colegio ante este desafío. “Estoy muy emocionada y compartiendo cada momento con las chicas”, afirma.

Sobre el proyecto, agrega:

“Estamos muy contentos por la oportunidad que nos dieron y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para que salga un carruaje lindo”. “Estamos muy contentos por la oportunidad que nos dieron y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para que salga un carruaje lindo”.

También resalta el impacto de las capacitaciones: “Estamos muy emocionados con los talleres de flores, construcción y electricidad que nos brinda el colegio”.

Inicio próximo de la construcción

El equipo organizador proyecta el inicio de obra en el corto plazo, con actividades en contraturno. La planificación busca recuperar tiempo ante la falta de experiencia previa.

“Queremos empezar lo antes posible porque partimos sin nada”, explica el vicedirector, quien confirma que los talleres se desarrollan fuera del horario habitual de clases.

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