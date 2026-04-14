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14 de abril de 2026 - 10:19
Jujuy.

¡Histórico! El Secundario 12 de Nuevo Pirquitas se suma a la FNE 2026

Alumnos del Secundario 12 viajarán más de 300 kilómetros para participar por primera vez de la FNE 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Estudiantes del Secundario 12 de Nuevo Pirquitas

El Secundario 12 de Nuevo Pirquitas se prepara para un hecho histórico: participará por primera vez con un carruaje en la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La delegación recorrerá más de 300 kilómetros desde la Puna jujeña hasta San Salvador de Jujuy, en un desafío que combina emoción, esfuerzo y organización.

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La iniciativa marca un momento significativo para esta comunidad minera ubicada entre las más altas del país. Desde allí, los jóvenes impulsan un proyecto que busca representar a su colegio y a toda la localidad en uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.

Emanuel, Maximiliano, Daiana, Luci y la profe Carla Gutiérrez hablaron con Canal 4 de Jujuy: “Es un hecho histórico para nosotros participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Estamos muy emocionados por la participación”, expresaron.

Esperamos cumplir nuestro sueño que es ser carroceros. Es un orgullo para nosotros representar a nuestro colegio y nuestra comunidad”, señalaron y explicaron: “Son más de 300 kilómetros los que tenemos que recorrer. Ya estamos planificando el traslado, la economía, los materiales, es complicado”.

“Es algo nuevo para nosotros, no tenemos idea. Estamos recibiendo mucha ayuda de la comunidad y del municipio para participar”, afirmaron los alumnos.

Embed - El Secundario 12 de Nuevo Pirquitas se suma a la FNE 2026

Un sueño que nace en la altura

Nuevo Pirquitas se ubica en plena región de la Puna y se destaca por su altitud, una de las más elevadas de Argentina. Desde ese entorno geográfico, los estudiantes comenzaron a trabajar en la construcción de su primer carruaje.

El proyecto tomó forma con el acompañamiento de distintos sectores. La comunidad y el municipio brindaron apoyo para afrontar los primeros pasos de una experiencia que resulta nueva para el grupo.

La logística aparece como uno de los principales desafíos. El traslado del carruaje hasta San Salvador de Jujuy implica recorrer una distancia extensa y coordinar recursos económicos y materiales.

Además, el equipo avanza en la definición de la temática que representará el carruaje. La elección del diseño forma parte del proceso creativo que caracteriza a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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