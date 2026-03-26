FNE 2026: Más colegios se suman a las elecciones estudiantiles

El Ente Autárquico Permanente informó que ya están confirmadas las primeras cuatro elecciones de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 . Serán en abril y mayo, marcando el inicio del calendario estudiantil en Jujuy.

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La FNE 2026 ya comenzó a tomar forma con la confirmación de las dos primeras elecciones estudiantiles del año. Desde el Ente dieron a conocer cuáles serán los primeros establecimientos en elegir a sus representantes.

La agenda confirmada hasta el momento marca que el 17 de abril será la elección del Colegio del Huerto . Luego, el 24 de abril , se concretará la elección del colegio Nuevo Horizonte .

En tanto, el 8 de mayo habrá doble jornada estudiantil, ya que ese día realizarán su elección el Colegio José Hernández y el Colegio Evangélico Che-Il .

De esta manera, el cronograma que ya comenzó a difundirse entre las instituciones educativas queda conformado así:

17 de abril: Colegio del Huerto

Colegio del Huerto 24 de abril: Nuevo Horizonte

Nuevo Horizonte 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Cuándo será la FNE 2026

De acuerdo con una comunicación oficial reciente del Gobierno de Jujuy, la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 se realizará del 16 al 26 de septiembre conforme al Calendario Escolar 2026-2027 del Ministerio de Educación establece que las actividades áulicas en el marco de la 75° edición de la FNE.

CONSTANZA2.jpg Constanza Read es la representante del "José Hernández"

Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il Ámbar Marjanov es la nueva representante del Colegio Che Il

Cuándo es la FNE 2026

Según lo establecido en el anuario escolar 2026/27 del Ministerio de Educación de Jujuy, la tan esperada Fiesta Nacional de los Estudiantes está programada del 16 al 26 de septiembre de este año. Las actividades áulicas relacionadas con la Fiesta estarán alineadas con el cronograma que determine el Ministerio de Educación.