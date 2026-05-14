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14 de mayo de 2026 - 07:11
Jujuy.

Emotiva campaña: su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Alejandra Argota, mamá del “Guerrero David”, encabeza una colecta para ayudar a familias que más lo necesitan. Reciben donaciones hasta el viernes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Campaña solidaria de Alejandra Argota.

Campaña solidaria de Alejandra Argota.

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En diálogo con Canal 4, Alejandra explicó que ya comenzaron con la organización y la recolección. “Estamos convocando, estamos pidiendo las donaciones por medio de la Fundación Abrazo de Dios”, contó.

La propuesta apunta principalmente a reunir elementos para enfrentar el frío. “Entendemos que es un tiempo de frío, estamos viviendo tiempos difíciles de escasez, entonces la idea es ayudar a la gente que más lo necesita”, expresó.

Embed - Su bebé se salvó de milagro y transformó el dolor en solidaridad

Qué donaciones necesitan

Alejandra detalló que reciben ropa de abrigo, calzado y elementos para niños. “Estamos necesitando todo lo que son ropa de abrigo, calzado, por ahí botitas de lluvia”, explicó.

También remarcó la situación que atraviesan algunos chicos cuando deben ir a la escuela en días de lluvia. “Cuando llueve todo esto se hace como mucho barro y los chicos van a pie a la escuela”, señaló.

Entre los elementos solicitados, mencionó “ponchito, chulito, gorrito, guante, todo lo que sea de abrigo”. Además, como el sábado realizarán una actividad recreativa, también necesitan materiales para que los chicos puedan dibujar y divertirse. “Todo lo que serían acuarelas, témperas, pinceles”, indicó.

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Campaña solidaria.

Campaña solidaria.

La jornada incluirá algo caliente para compartir. “Estamos por hacer también algo calentito para los chicos, una chocolatada, un arroz con leche, todo lo que se pueda donar es bienvenido”, agregó.

Cómo colaborar con la campaña solidaria

Las donaciones se reciben hasta el viernes a última hora. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse por WhatsApp con Alejandra al 3885128735.

“Me escriben un mensajito y yo puedo pasar a retirar las donaciones”, explicó. La actividad será este sábado por la tarde en un espacio que antes era un terreno baldío y que buscan recuperar con ayuda del municipio.

“El día sábado en la tarde vamos a hacer en este sector lo que era un terreno baldío y que estamos actualmente tratando de recuperar”, contó.

La Plaza de las Infancias del Guerrero David

Alejandra adelantó que el objetivo es que ese espacio pueda convertirse en una plaza para los niños. “Vamos a tratar de que si Dios nos ayuda esto se concrete para lo que sería una plaza que se va a llamar Plaza de las Infancias del Guerrero David en honor a mi bebé”, expresó.

La mamá del bebé también habló de lo que significa este momento para ella. “Es un tiempo de mucha resiliencia, de fortaleza, es un tiempo donde empiezan a sanar heridas”, dijo.

“Eso empieza a fluir a través del amor hacia los chicos. Poder ver a cada uno de los niños jugar, divertirse, es un mensaje de esperanza”. Con emoción, cerró: “Es volver de nuevo a lo que me gusta, que es ayudar a la gente”.

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