lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 10:55
Juicio.

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

En la previa de la tercera audiencia del juicio oral, el abogado defensor aseguró que el hecho fue una equivocación profesional y no un intento de homicidio.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Materno Infantil.

Hospital Materno Infantil.

El imputado, enfrenta cargos por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, delitos por los cuales podría recibir una pena severa.

Testimonios clave en la tercera audiencia

El abogado defensor Rodrigo Cuellar explicó que su estrategia no cuestiona la existencia del hecho ni la responsabilidad del enfermero, sino la calificación legal del delito. “Nunca discutimos que el hecho existió ni que él fue responsable. Lo que debatimos es si esto fue un intento de homicidio o una negligencia”, afirmó el letrado.

En las primeras instancias del proceso, el caso había sido caratulado como “lesiones graves agravadas por alevosía” con dolo eventual. Sin embargo, en las últimas audiencias, la calificación se modificó a “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa”, un cambio que la defensa considera excesivo.

“Se trata de un caso de mala praxis, una equivocación, no de una acción intencional. Estamos tratando de probarlo con todas las pruebas médicas y testimoniales. Ellos tienen su teoría y nosotros la nuestra”, señaló Cuellar.

El abogado también aseguró que durante el juicio se desvirtuó un antecedente anterior que, según dijo, “tuvo otra intencionalidad y fue mal interpretado dentro de la causa actual”.

Próximas audiencias y alegatos finales

La Fiscalía Penal mantiene su acusación por tentativa de homicidio, mientras que la defensa busca demostrar que el acto no fue deliberado, sino un error grave en el procedimiento de alimentación del menor.

Las audiencias continuarán este lunes a las 15 horas, y se espera que el jueves se realicen los alegatos y se conozca la sentencia final. El tribunal deberá determinar si existió dolo en la conducta del enfermero o si se trató de una negligencia profesional dentro del ámbito hospitalario.

