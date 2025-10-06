lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 07:03
Jujuy.

Juicio contra el enfermero del Hospital Materno Infantil: este lunes será la penúltima audiencia

El enfermero del Hospital Materno Infantil, acusado de atentar contra la vida de un bebé y con otros antecedentes, enfrenta la etapa de audiencias a la espera de la sentencia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Un nene de 4 años se intoxicó tras consumir cocaína en Alto Comedero

Un nene de 4 años se intoxicó tras consumir cocaína en Alto Comedero

El 1 de octubre comenzó en San Salvador de Jujuy el juicio oral contra el enfermero del Hospital Materno Infantil acusado de atentar contra la vida de un bebé llamado David, a quien le habría colocado leche en la cánula del suero. Fabián Alfredo Solano está acusado como supuesto autor de los delitos de “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real”, en dos hechos ocurridos en el 2022 y 2025.

Lee además
juicio contra el enfermero: sostenemos que tiene una estructura psicotica video
Justicia.

Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"
Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Durante las audiencias, el enfermero se abstuvo de declarar, amparado en su derecho constitucional, aunque la querella sostiene que “se trata de una persona con un historial de violencia, manipulación y falta de empatía”.

Antecedentes del enfermero

El abogado de la familia del bebé, Carlos Sebastián Espada, recordó que ya había antecedentes, y son los siguientes:

  • En 2022 suministró anestesia a un niño sin estar autorizado.
  • En la guardia del hospital, un menor con un problema ocular fue rechazado sin atención, lo que agravó su cuadro.
  • A esto se suman medidas judiciales previas que le habían restringido el contacto con sus hijas por actos de manipulación y denuncias de violencia de género.
Embed - Juicio contra el enfermero. palabras del abogado Espada para todojujuy

Cómo sigue el juicio contra el enfermero del Materno Infantil

El juicio avanza con más de 20 testimonios ya recolectados. En las próximas audiencias declararán los médicos que realizaron la historia clínica del bebé, además de la psicóloga que elaboró el informe pericial del acusado.

La defensa buscará centrar su estrategia en la situación personal y familiar del enfermero. Sin embargo, para la querella, las pruebas son contundentes.

El cronograma de audiencias

  • Lunes 6 de octubre: penúltima audiencia.
  • Miércoles 8 de octubre: última audiencia y lectura de la sentencia.
  • Ese día se sabrá si el enfermero es hallado culpable del atentado contra la vida del bebé David.
Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil
Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil

Temas
