viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 10:18
Justicia.

Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"

El abogado de la familia del bebé David remarcó que en el mundo solo se registraron tres casos similares. La sentencia al enfermero se conocería el miércoles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
bebe internado

El enfermero del Hospital Materno Infantil, acusado de atentar la vida de un bebé y con antecedentes por negligencia y violencia, enfrenta la etapa de audiencias a la espera de la sentencia en este hecho que conmocionó al país

Lee además
Comenzóel juicio al enfermero del Materno Infantil video
Tribunales.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar
Hospital Materno Infantil. video
Al banquillo.

Comienza el juicio al enfermero del Hospital Materno Infantil

El 1° de octubre comenzó en San Salvador de Jujuy el juicio oral contra el enfermero del Hospital Materno Infantil acusado de atentar contra la vida del bebé David, a quien le habría colocado leche en la cánula del suero. Fabián Alfredo Solano está acusado como supuesto autor de los delitos de “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real”, en dos hechos ocurridos en el 2022 y 2025.

El caso despertó enorme atención mediática por su excepcionalidad. “En el mundo solo hay registro de tres situaciones como estas. En dos de ellas los bebés murieron, lo que hace sumamente grave lo ocurrido”, explicó el abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada. El letrado agregó que lo que se esperaba era un paro cardíaco inmediato, pero “gracias a un milagro y al trabajo intenso del personal del hospital, se salvó la vida de David”.

Embed - Juicio contra el enfermero. palabras del abogado Espada para todojujuy

La figura del acusado

Durante las audiencias, el enfermero se abstuvo de declarar, amparado en su derecho constitucional, aunque la querella sostiene que “se trata de una persona con un historial de violencia, manipulación y falta de empatía”.

Antecedentes del enfermero

El abogado recordó que ya había antecedentes

  • En 2022 suministró anestesia a un niño sin estar autorizado.
  • En la guardia del hospital, un menor con un problema ocular fue rechazado sin atención, lo que agravó su cuadro.
  • A esto se suman medidas judiciales previas que le habían restringido el contacto con sus hijas por actos de manipulación y denuncias de violencia de género.

“Estamos frente a alguien con una estructura psicótica y perfiles adictos. Una persona que se aprovecha de niños, mascotas o personas en situación de vulnerabilidad”, remarcó Espada. “Estamos frente a alguien con una estructura psicótica y perfiles adictos. Una persona que se aprovecha de niños, mascotas o personas en situación de vulnerabilidad”, remarcó Espada.

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil
Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil

Cómo sigue el juicio contra el enfermero del Materno Infantil

El juicio avanza con más de 20 testimonios ya recolectados. En las próximas audiencias declararán los médicos que realizaron la historia clínica del bebé, además de la psicóloga que elaboró el informe pericial del acusado.

La defensa buscará centrar su estrategia en la situación personal y familiar del enfermero. Sin embargo, para la querella, las pruebas son contundentes.

El cronograma de audiencias

  • Lunes 6 de octubre: penúltima audiencia.
  • Miércoles 8 de octubre: última audiencia y lectura de la sentencia.
  • Ese día se sabrá si el enfermero es hallado culpable del atentado contra la vida del bebé David.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Comienza el juicio al enfermero del Hospital Materno Infantil

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

Incendios forestales en Jujuy: se quemaron 3.180 hectáreas más con respecto al 2024

Lo que se lee ahora
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel