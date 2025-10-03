Juicio contra el enfermero: "sostenemos que tiene una estructura psicótica"

El enfermero del Hospital Materno Infantil , acusado de atentar la vida de un bebé y con antecedentes por negligencia y violencia, enfrenta la etapa de audiencias a la espera de la sentencia en este hecho que conmocionó al país

El 1° de octubre comenzó en San Salvador de Jujuy el juicio oral contra el enfermero del Hospital Materno Infantil acusado de atentar contra la vida del bebé David , a quien le habría colocado leche en la cánula del suero. Fabián Alfredo Solano está acusado como supuesto autor de los delitos de “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario público en Concurso real ”, en dos hechos ocurridos en el 2022 y 2025.

El caso despertó enorme atención mediática por su excepcionalidad. “ En el mundo solo hay registro de tres situaciones como estas . En dos de ellas los bebés murieron, lo que hace sumamente grave lo ocurrido”, explicó el abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada. El letrado agregó que lo que se esperaba era un paro cardíaco inmediato, pero “ gracias a un milagro y al trabajo intenso del personal del hospital, se salvó la vida de David ”.

La figura del acusado

Durante las audiencias, el enfermero se abstuvo de declarar, amparado en su derecho constitucional, aunque la querella sostiene que “se trata de una persona con un historial de violencia, manipulación y falta de empatía”.

Antecedentes del enfermero

El abogado recordó que ya había antecedentes

En 2022 suministró anestesia a un niño sin estar autorizado.

En la guardia del hospital, un menor con un problema ocular fue rechazado sin atención, lo que agravó su cuadro.

A esto se suman medidas judiciales previas que le habían restringido el contacto con sus hijas por actos de manipulación y denuncias de violencia de género.

"Estamos frente a alguien con una estructura psicótica y perfiles adictos. Una persona que se aprovecha de niños, mascotas o personas en situación de vulnerabilidad", remarcó Espada.

Cómo sigue el juicio contra el enfermero del Materno Infantil

El juicio avanza con más de 20 testimonios ya recolectados. En las próximas audiencias declararán los médicos que realizaron la historia clínica del bebé, además de la psicóloga que elaboró el informe pericial del acusado.

La defensa buscará centrar su estrategia en la situación personal y familiar del enfermero. Sin embargo, para la querella, las pruebas son contundentes.

El cronograma de audiencias