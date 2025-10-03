viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 12:42
Ruta Nacional 9.

Choque en Yala: un auto y un camión colisionaron a la altura de Los Nogales

Un auto y un camión chocaron en la Ruta 9, acceso a Los Nogales en Yala. Hay personas heridas y trabajan bomberos, SAME y policía en el lugar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el impacto, algunos testigos del lugar hablan de una mala maniobra; sin embargo no hay nada confirmado al respecto. Según las primeras informaciones, habría tres personas heridas, además de registrarse importantes daños materiales en el vehículo de menor porte.

En el lugar trabajan personal policial, bomberos y equipos de emergencias del SAME 107, quienes asisten a los involucrados y coordinan el tránsito en la zona.

Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 4: Una zona con antecedentes

El sector donde ocurrió el choque es frecuentemente escenario de accidentes viales. La combinación de altas velocidades en la Ruta Nacional 9 y la presencia de la rotonda de ingreso a Los Nogales por la Ruta Provincial 4 genera una intersección peligrosa, que periódicamente es noticia por hechos de diferentes magnitudes.

Choque en Ruta Nacional 9

Dado el choque registrado en la Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 4 en la localidad de Yala a la altura de Los Nogales, bomberos trabajan en el lugar para intentar sacar los vehículos de la calzada y liberar la ruta para el transito habitual.

Hasta tanto se terminen los trabajos, el tránsito está siendo derivado al antiguo puente. Se trata de un puente angosto por lo que personal de transito actúa en el lugar.

Que pasó con los integrantes de los vehiculos involucrados

En el auto, según testigos en el lugar, circulaban 4 personas. Se trataría de personas provenientes de Salta, donde 3 de ellas presentaron heridas –algunas cortantes – por lo que fueron derivadas al hospital Pablo Soria.

Por su parte, el chofer del camión se encuentra en buen estado de salud, y pese a las maniobras realizadas no se pudo evitar el impacto.

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

