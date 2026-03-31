Jujuy se viste de verde: bolivianos preparan la previa y menú especial para el repechaje ante Irak

La expectativa crece entre los residentes bolivianos en Jujuy de cara al partido que Bolivia jugará ante Irak por la clasificación al Mundial 2026. En ese contexto, Sabino Hosa , presidente de la Asociación Boliviana, expresó la emoción con la que se vive este momento, marcado por la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

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Hosa en diálogo con Canal 4 remarcó la importancia que tiene este presente futbolístico para la comunidad boliviana y, especialmente, para los más jóvenes. “Este paso es muy importantísimo para nuestra juventud, para nosotros, nos levanta el ánimo, nos levanta el ego por ser deportistas”, sostuvo.

Además, destacó lo que representa la posibilidad de clasificar después de una larga espera. “Después de 32 años vamos a poder clasificar para un Mundial”, expresó con entusiasmo palpitando lo que será el encuentro de la verde ante Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El funcionario también contó cómo planean vivir la previa del encuentro en territorio argentino, sin perder de vista sus raíces y su pasión por la selección boliviana.

En ese marco, aseguró que la reunión para esperar el partido tendrá un fuerte componente familiar y cultural. “La idea es esperar el partido, en familia, con amigos”, comentó.

También hizo referencia al menú que podría acompañar la jornada y se inclinó por una comida tradicional. “Yo creo que el pique a lo macho va a predominar sí o sí, porque picante es una comida muy elaborada. El pique a lo macho es mucho más rápido y práctico. Y por supuesto la cerveza”, señaló.

bolivia

El vínculo entre Jujuy y el fútbol boliviano

Por último, Hosa recordó que también existe una relación cercana entre el fútbol jujeño y el boliviano, con jugadores que pasaron de un lado al otro de la frontera, marcando historia incluso en Gimnasia de Jujuy.

“Ustedes saben que acá también el fútbol jujeño tuvo jugadores en Bolivia que siguieron jugando”, indicó, aunque aclaró entre risas que no quiso mencionar nombres para no olvidar a nadie.

Sabino Hosa Bolivia

Cuándo juega Bolivia vs Irak por el repechaje

La Selección de Bolivia buscará este martes 31 de marzo sellar su regreso a una Copa del Mundo después de más de tres décadas. La selección sudamericana enfrentará a Irak en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Es a partido único, se jugará en el Estadio Monterrey en México, y entregará el último boleto disponible para el torneo. La Verde llega a este duelo con impulso anímico luego de remontar y vencer 2-1 a Surinam en semifinales.

El partido se disputará a las 21:00 de Monterrey. En Argentina, eso equivale a las 00:00 del miércoles 1 de abril.