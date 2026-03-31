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31 de marzo de 2026 - 07:04
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Bolivia jugará ante Irak por el último boleto al Mundial 2026 en una final de repechaje que se disputará en México.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

La Selección de Bolivia buscará este martes 31 de marzo sellar su regreso a una Copa del Mundo después de más de tres décadas. La selección sudamericana enfrentará a Irak en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

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Es a partido único, se jugará en el Estadio Monterrey en México, y entregará el último boleto disponible para el torneo. La Verde llega a este duelo con impulso anímico luego de remontar y vencer 2-1 a Surinam en semifinales.

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A qué hora juegan Bolivia vs Irak

El partido se disputará a las 21:00 de Monterrey. En Argentina, eso equivale a las 00:00 del miércoles 1 de abril. FIFA confirmó que el ganador avanzará al Grupo I del Mundial 2026. Ese grupo ya tiene confirmados a Francia, Senegal y Noruega, por lo que el clasificado entrará en una de las zonas más exigentes del certamen.

Cómo llega Bolivia y qué necesita Irak

Bolivia alcanzó esta final tras dejar en el camino a Surinam en Monterrey, en un cruce que resolvió con una remontada en el segundo tiempo. El equipo boliviano mantuvo así viva la chance de volver al máximo torneo del fútbol mundial.

Embed - BOLIVIA A LA FINAL DEL REPECHAJE! BOLIVIA 2-1 SURINAM

Irak llegó directamente a esta instancia por ser el equipo mejor ubicado en el ranking entre los participantes de su llave. El conjunto asiático también arribó a Monterrey con una preparación atravesada por dificultades logísticas. Reuters informó en marzo que el seleccionado iraquí sufrió complicaciones para viajar a México por cierres de espacio aéreo y problemas regionales, aunque finalmente confirmó su traslado para disputar el partido.

Para la selección boliviana, la cita tiene un valor especial: significaría cortar una ausencia de 32 años y volver a jugar un Mundial justamente en Norteamérica, el mismo continente donde disputó su última Copa del Mundo en 1994.

Posibles formaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

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