A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

La Selección de Bolivia buscará este martes 31 de marzo sellar su regreso a una Copa del Mundo después de más de tres décadas. La selección sudamericana enfrentará a Irak en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.
Es a partido único, se jugará en el Estadio Monterrey en México, y entregará el último boleto disponible para el torneo. La Verde llega a este duelo con impulso anímico luego de remontar y vencer 2-1 a Surinam en semifinales.
A qué hora juegan Bolivia vs Irak
El partido se disputará a las 21:00 de Monterrey. En Argentina, eso equivale a las 00:00 del miércoles 1 de abril. FIFA confirmó que el ganador avanzará al Grupo I del Mundial 2026. Ese grupo ya tiene confirmados a Francia, Senegal y Noruega, por lo que el clasificado entrará en una de las zonas más exigentes del certamen.
Embed - BOLIVIA A LA FINAL DEL REPECHAJE! BOLIVIA 2-1 SURINAM
Irak llegó directamente a esta instancia por ser el equipo mejor ubicado en el ranking entre los participantes de su llave. El conjunto asiático también arribó a Monterrey con una preparación atravesada por dificultades logísticas. Reuters informó en marzo que el seleccionado iraquí sufrió complicaciones para viajar a México por cierres de espacio aéreo y problemas regionales, aunque finalmente confirmó su traslado para disputar el partido.
Para la selección boliviana, la cita tiene un valor especial: significaría cortar una ausencia de 32 años y volver a jugar un Mundial justamente en Norteamérica, el mismo continente donde disputó su última Copa del Mundo en 1994.
Posibles formaciones de Bolivia vs Irak
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.