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27 de marzo de 2026 - 09:36
Deportes.

Villazón explotó de alegría con el triunfo de Bolivia que sueña con el Mundial 2026

La selección de Bolivia remontó el partido, quedó a un paso del Mundial 2026 y encendió la fiesta en la frontera.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Villazón celebró el triunfo de la selección de Bolivia ante Surinam y sueñan con la clasificación Mundial 2026

Villazón celebró el triunfo de la selección de Bolivia ante Surinam y sueñan con la clasificación Mundial 2026

La victoria de Bolivia por 2 a 1 ante Surinam no fue una más. La remontada en Monterrey volvió a encender un sueño que parecía lejano y, en la frontera norte, se vivió con una emoción especial. En Villazón, ciudad boliviana pegada a La Quiaca, las celebraciones se hicieron sentir apenas terminó el partido, con hinchas en las calles y un clima de entusiasmo que rápidamente cruzó toda la zona fronteriza.

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La Verde empezó perdiendo, pero lo dio vuelta con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, este último de penal, y se metió en la final del repechaje intercontinental. Con ese resultado, Bolivia quedó a un solo partido de volver a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994.

Villazón celebró el triunfo de la selección de Bolivia ante Surinam y sueñan con la clasificación Mundial 2026

Villazón celebró el triunfo de la selección de Bolivia ante Surinam y sueñan con la clasificación Mundial 2026

Una alegría que se sintió fuerte en la frontera

En Villazón, donde el vínculo cotidiano con el norte argentino es permanente, el triunfo fue vivido como una verdadera descarga de ilusión. Publicaciones y videos difundidos por páginas locales mostraron festejos y mensajes de euforia por una selección que volvió a poner al país frente a una posibilidad histórica.

No es un detalle menor: para muchas familias de la frontera, el fútbol también se vive de un lado y del otro del puente internacional. Por eso, la victoria de Bolivia no solo se celebró como un resultado deportivo, sino como una noticia que volvió a unir a una región acostumbrada a compartir costumbres, afectos y pasiones.

El envión anímico es enorme porque Bolivia logró sobreponerse a un partido bravo, con un primer tiempo complicado y un gol en contra al inicio del complemento. La reacción llegó en los últimos minutos y terminó desatando una alegría que rápidamente se multiplicó entre los hinchas.

Qué le falta a Bolivia para clasificar al Mundial 2026

Después de eliminar a Surinam, Bolivia jugará la final del repechaje intercontinental ante Irak, también en Monterrey. Ese partido será decisivo: si gana, clasificará al Mundial 2026.

Es decir, el panorama es claro:

Bolivia ya superó la semifinal del repechaje y ahora quedó a 90 minutos, o un poco más si hay alargue o penales, de meterse en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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