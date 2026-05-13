Mundial 2026: así podés crear una figurita del álbum con tu imagen usando Gemini, la IA de Google

Con la Copa Mundial 2026 cada vez más cerca, muchos aficionados ya están completando su álbum Panini.

Con el Mundial 2026 cada vez más próximo, numerosos fanáticos ya comenzaron a llenar su álbum de Panini. Quienes quieran diseñar gratuitamente una figurita personalizada inspirada en el torneo pueden utilizar la inteligencia artificial Gemini de Google para generar una imagen propia con la estética de un futbolista de selección .

País. Mundial 2026: un streamer completó el álbum antes de su lanzamiento

Deportes. ¿Cuánto salen el álbum y el sobre del Mundial 2026?

Para hacerlo, primero se necesita una fotografía de un jugador del combinado nacional elegido y otra imagen personal , idealmente tomada de frente y con buena iluminación .

Después, hay que ingresar a Gemini desde la versión web o la aplicación móvil , cargar ambas fotos y escribir el siguiente prompt completando los datos personales correspondientes:

Puedes usar la IA de Google, Gemini, para crear gratis tu propia lámina como jugador de la selección.

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA , usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones , expresión , tono de piel , proporciones, cabello ni línea del rostro.

La imagen debe conservar una apariencia idéntica a la fotografía original, incorporada de manera natural, realista y con un acabado profesional.

Solo necesitas una foto tuya y otra de un jugador de la selección, ambas bien iluminadas y de frente.

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

Respetar sin modificaciones la camiseta oficial de la selección de [país], manteniendo intactos los colores , el escudo , las texturas y los patrocinadores en caso de que existan.

de la selección de [país], manteniendo intactos los , el , las texturas y los patrocinadores en caso de que existan. Preservar todos los detalles visuales originales , incluidos bordes, tipografías, banderas, fondos, disposición gráfica, logotipos y el diseño general .

, incluidos bordes, tipografías, banderas, fondos, disposición gráfica, logotipos y el . Aplicar una iluminación de estudio , con imagen clara y de alta definición .

, con imagen clara y de . Lograr que el rostro quede fusionado de forma natural con el cuerpo y la indumentaria.

con el cuerpo y la indumentaria. Este prompt fue difundido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads. También existe la posibilidad de realizar el procedimiento directamente desde la aplicación de Panini.

Este proceso se puede hacer desde la web o la app de Gemini.

YouTube y FIFA se unen

YouTube y la FIFA oficializaron un acuerdo de colaboración de cara a la 2026 FIFA World Cup, certamen en el que la plataforma será presentada como el canal preferente del torneo. Gracias a esta alianza, aficionados, medios de comunicación y creadores de contenido podrán seguir la competencia desde distintos dispositivos y perspectivas, con acceso a material exclusivo y propuestas interactivas e inmersivas.

De acuerdo con Mattias Grafström, la asociación permitirá potenciar los contenidos premium de la organización y, al mismo tiempo, generar nuevas posibilidades para socios mediáticos y creadores digitales, fortaleciendo la conexión con los hinchas de todo el mundo de una manera inédita.

YouTube y la FIFA confirmaron una alianza para que YouTube sea la Plataforma Preferida de la Copa Mundial 2026.

La FIFA también incorporará a su canal oficial de YouTube encuentros históricos y jugadas emblemáticas, con el objetivo de ampliar la experiencia de los seguidores del torneo. Por otra parte, los socios de medios tendrán la posibilidad de difundir resúmenes más extensos, material exclusivo y emitir en directo los primeros diez minutos de cada encuentro, además de una selección de partidos completos.

A esto se sumará la participación de distintos creadores de contenido de YouTube, quienes contarán con acceso diferencial para producir análisis, miradas originales y contenidos desde detrás de escena. La propuesta busca expandir el espacio para los creadores digitales y acercar la 2026 FIFA World Cup a nuevas generaciones de aficionados mediante la plataforma.

Algunos creadores de YouTube tendrán acceso exclusivo para mostrar análisis y contenidos tras bastidores.

Cómo seguir la Copa Mundial 2026 en Google

Para seguir toda la actividad de la 2026 FIFA World Cup desde Google, alcanza con escribir en el buscador el nombre del torneo, de una selección o de un partido específico. Automáticamente, el sistema mostrará información actualizada al instante, como resultados en vivo, horarios, estadísticas y noticias vinculadas al certamen.

Además, desde los propios resultados de búsqueda se podrá consultar la tabla de posiciones, acceder a videos con resúmenes y ver las jugadas más destacadas de cada encuentro.

Esta herramienta permitirá seguir todas las novedades oficiales del campeonato y mantenerse al tanto de cada detalle del torneo en tiempo real.

Con Gemini puedes hacer mucho más que preguntas.

Qué más puedes hacer con Gemini

Con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Google, es posible realizar muchas más funciones que simplemente contestar consultas.

Entre sus capacidades, permite redactar contenidos creativos, sintetizar documentos, traducir textos, interpretar imágenes y colaborar en la elaboración de correos electrónicos o presentaciones. Además, Gemini puede sugerir recorridos, identificar datos relevantes dentro de archivos PDF, resumir noticias y asistir en la planificación de actividades y tareas diarias.

album 2026 Cifra millonaria: cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026

Todas estas funciones están disponibles de manera interactiva tanto en la versión web como en la aplicación móvil, facilitando la productividad y el uso cotidiano de herramientas basadas en inteligencia artificial en ámbitos personales y laborales.