Lionel Scaloni avanza con la lista del Mundial: ya tiene 24 de los 26 nombres definidos

Lionel Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial.

La cuenta regresiva rumbo al 2026 FIFA World Cup ya está en marcha para la Argentina national football team, que presentó ante la FIFA una lista preliminar de 55 futbolistas . Sin embargo, en la planificación de Lionel Scaloni ya aparecen prácticamente definidos 24 de los 26 jugadores que buscarán revalidar el título obtenido en Qatar 2022 .

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En el puesto de arquero , los elegidos serían Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. De todos modos, dentro de la nómina ampliada también fueron incluidos Santiago Beltrán, de River Plate; Walter Benítez, actualmente en Crystal Palace F.C.; y Facundo Cambeses, arquero de Racing Club.

La principal incógnita que todavía parece mantener abierta Lionel Scaloni está vinculada a uno de los lugares en la defensa . En ese escenario, Marcos Acuña aparece hoy como el candidato con más posibilidades , especialmente tras sus recientes rendimientos con River Plate , que lo dejaron muy cerca de asegurarse un lugar en la Copa del Mundo .

Para conformar la línea defensiva , los nombres que asoman con presencia casi asegurada son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Más relegados en la consideración aparecen Marcos Senesi y Facundo Medina.

En la mitad de la cancha, los futbolistas que se perfilan para disputar el torneo en Estados Unidos, México y Canadá son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco —quien además puede desempeñarse como lateral izquierdo—, Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.

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En ataque, los nombres que ya tendrían asegurado su lugar son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

La última vacante disponible genera una disputa abierta entre varios futbolistas. Entre los candidatos aparece Giovani Lo Celso, uno de los jugadores con más recorrido dentro del ciclo de Lionel Scaloni; también Máximo Perrone, que viene destacándose en Como 1907 junto a Nicolás Paz.

Además, continúan en consideración Franco Mastantuono, pese a haber tenido poca continuidad en Real Madrid CF, y Emiliano Buendía, quien fue una pieza importante para que Aston Villa F.C. llegara a la final de la UEFA Europa League.

Lionel Scaloni

Para los últimos días de mayo está planificada la llegada a la Argentina de los futbolistas que compiten en ligas de Alemania, Francia y Portugal, una vez concluida la temporada en esos países, con el objetivo de iniciar los trabajos preparatorios de cara al Mundial.

Dentro de ese grupo aparecen Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Posteriormente, el 1 de junio, la delegación de la Argentina national football team viajará hacia Kansas City, ciudad elegida por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico como centro de operaciones durante la 2026 FIFA World Cup. Allí comenzarán los entrenamientos enfocados en los amistosos programados para el 6 y el 9 de junio.

La Argentina national football team disputará amistosos preparatorios frente a Honduras national football team e Iceland national football team, encuentros que se jugarán en el Kyle Field y en el Jordan-Hare Stadium, respectivamente.

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El debut del actual campeón del mundo en la 2026 FIFA World Cup está programado para el 16 de junio frente a la Algeria national football team, en el inicio del Grupo J. El partido se jugará en el estadio de Kansas City Chiefs, en Estados Unidos.

Más adelante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará otros dos compromisos en el AT&T Stadium: el 22 de junio ante la Austria national football team y el 27 contra la Jordan national football team.

La pre lista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

El Dibu Martínez es figura en el fútbol inglés.

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

Marcos Acuña fue convocado por Scaloni.

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.