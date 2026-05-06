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6 de mayo de 2026 - 13:03
Deportes.

Con 15 años, un jujeño competirá en un Panamericano de gimnasia con la Selección Argentina

Karim Jure viajará a Medellín para representar al país y a Jujuy en dos competencias panamericanas de alto nivel.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Karim Jure
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El joven jujeño integrará el equipo nacional juvenil en el Campeonato Panamericano Junior y además representará al gimnasio AIZEN y a Jujuy en la Copa Panamericana de Clubes.

En diálogo con TodoJujuy, Karim contó cómo vive esta nueva experiencia internacional y habló sobre sus expectativas antes del viaje.

“Me gustaría ganar”: el relato en primera persona del jujeño

Aunque mantiene la tranquilidad durante toda la entrevista, Karim tiene claro su objetivo. “Me gustaría ganar, obviamente, pero sobre todo sacar más puntaje y subir la ejecución”, expresó sobre lo que buscará en Medellín.

El gimnasta partirá el próximo 18 de mayo rumbo a Colombia, donde compartirá competencia con deportistas de distintos países del continente.

Karim practica gimnasia trampolín, una disciplina donde todo puede definirse en apenas segundos. Su padre y entrenador, Abraham Jure, explicó la complejidad del deporte: “Una rutina dura entre 18 y 20 segundos y en ese tiempo hacen más de diez vueltas en el aire”.

Además, destacó el enorme trabajo mental que requiere esta disciplina. “Es un deporte muy ingrato, porque un pequeño error te puede hacer pasar de primero a último”, señaló.

Embed - Con 15 años, un jujeño competirá en un Panamericano de gimnasia con la Selección Argentina

“La presión es una razón más para hacerlo bien”

A pesar de la magnitud de la competencia, Karim asegura que no siente presión extra por representar al país. “No tengo presión por eso. Aunque la tuviera, no debería ser un problema, porque la presión es solamente otra razón más para hacerlo bien”, afirmó.

Karim no solo practica gimnasia. También hace escalada deportiva y ya participó en competencias fuera de la provincia. “He viajado más por gimnasia, pero también competí en escalada, que me gusta mucho”, contó.

Jujuy en el plano internacional

La participación de Karim vuelve a posicionar a Jujuy dentro de las competencias internacionales de gimnasia, una disciplina que muchas veces queda fuera de los focos más tradicionales del deporte. “Hay representantes y disciplinas con gente muy capacitada y grandes resultados”, destacó Abraham Jure durante la entrevista.

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El jujeño Karim Jure en sus inicios en el deporte

El jujeño Karim Jure en sus inicios en el deporte

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