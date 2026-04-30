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30 de abril de 2026 - 16:55
Policiales.

El duro relato de la hermana del jujeño asesinado en Bolivia: "Dejó una familia destrozada"

Gabriela Coria habló del dolor que atraviesa la familia tras el asesinato de su hermano Miguel en Bolivia y pidió que el caso "no quede solo en una noticia".

Federico Franco
Por  Federico Franco
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“Mi hermano ha dejado una familia destrozada. Su muerte ha dejado una familia rota en miles de pedazos”, expresó. Y enseguida buscó correr a Miguel del lugar frío de una estadística: “Mi hermanito Miguel no era un número más”. Lo recordó como “un hijo amoroso”, “muy noble”, “muy alegre” y una persona que “radiaba felicidad donde iba”.

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Gabriela contó que Miguel estaba muy pendiente de su mamá, enferma de diabetes y con problemas cardíacos. “Él siempre le prometió que iba a estar con ella, que la iba a cuidar. De hecho lo hizo siempre”, dijo. También relató que viajaba seguido a Jujuy, trabajaba sin descanso como odontólogo y mantenía un contacto permanente con su familia. “A la noche mi mamá siempre esperaba su videollamada”, recordó. “Hoy mi hermano ya no está”.

En medio del dolor, también agradeció el cariño que recibieron. “Mi hermano ha sido muy querido”, afirmó, al contar que recibieron mensajes de vecinos, instituciones, docentes, amigos y personas de distintos sectores. Para ella, esa respuesta demuestra todo el amor que Miguel sembró en vida.

Pero su mensaje fue más allá del duelo familiar. “A mi hermano lo mató la violencia, lo mató el odio, lo mató el odio desmedido a la vida humana”, sostuvo. Y dejó una frase que resumió el sentido de su reclamo: “Nadie más debe morir así. Nadie más debe sufrir. Mi hermano no merecía morir así”.

Gabriela pidió que el caso marque un punto de partida. “Que la muerte de mi hermano sirva para algo más allá que solo una noticia”, reclamó. Y cerró con un pedido directo: “Yo lo que pido es justicia. Solo justicia y que me acompañen”.

hermana jujeño asesinado en bolivia (1)

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