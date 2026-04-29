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29 de abril de 2026 - 14:30
Tarija.

El acusado por el crimen del jujeño en Bolivia pidió salir de prisión: habrá una audiencia clave

El imputado apeló su detención preventiva y busca otra medida cautelar. La Justicia definirá su situación en los próximos días.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Prisión - Imagen ilustrativa 

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Según confirmó el abogado de la víctima, la defensa del imputado presentó una apelación para modificar la medida cautelar de detención preventiva que pesa en su contra.“Ha presentado una apelación para que pueda ser revisada por los vocales de la sala penal y de esta forma conseguir otra medida cautelar”, explicó Ruddy Casas, abogado de la familia de la víctima en diálogo con TodoJujuy.

Actualmente, el acusado se encuentra detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación. Sin embargo, su defensa intenta que la Justicia le otorgue otra medida, lo que podría implicar su salida de prisión.

Embed - RUDDY CASAS - Abogado

Estamos a la espera de una nueva audiencia que se va a llevar adelante en estos días”, detallaron desde la querella. La decisión estará en manos de los jueces de la sala penal, que deberán evaluar si el imputado continúa detenido o si acceden a modificar su situación procesal.

Un caso grave y con antecedentes

El hecho, que está caratulado como asesinato, se encuentra en etapa de investigación. La Fiscalía ya realizó una imputación formal contra el acusado, quien está señalado como el único autor del crimen. Además, desde la querella advirtieron sobre la peligrosidad del imputado. “Es un peligro efectivo para la sociedad”, aseguró el abogado.

Uno de los elementos que pesó en la decisión de mantenerlo detenido fue que, tras el ataque, intentó darse a la fuga, lo que refuerza el riesgo de que no se someta al proceso judicial.

Cómo sigue la causa

De acuerdo a la normativa vigente en Bolivia, la etapa de investigación tiene un plazo aproximado de seis meses, durante el cual se recolectan las pruebas para avanzar hacia el juicio. Mientras tanto, el acusado tiene una detención preventiva fijada por cuatro meses, plazo que también será revisado en función de la evolución del caso.

En este contexto, la audiencia que se realizará en los próximos días será determinante para definir si el imputado continúa detenido o si obtiene un cambio en su situación procesal.

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