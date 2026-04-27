Un jujeño murió tras una feroz golpiza en Bolivia y hay un detenido: reclaman justicia

Un hombre de 37 años, oriundo de la provincia de Jujuy y residente en Bolivia , murió tras recibir una feroz golpiza en plena vía pública, en el centro de Tarija . Por el hecho, un sospechoso permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 25 de abril en el barrio La Pampa, en la intersección de las calles Domingo Paz y O’Connor. Vecinos alertaron a la Policía luego de advertir una discusión entre dos hombres que escaló rápidamente.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la calle, sin signos vitales. La escena generó conmoción entre quienes se encontraban en la zona.

Según los primeros testimonios, la situación comenzó con un cruce verbal que derivó en una agresión directa. En ese contexto, el acusado reaccionó con extrema violencia. Testigos señalaron que el hombre atacó a la víctima con golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza . La intensidad de la golpiza dejó al jujeño inconsciente y provocó su muerte en el lugar.

Tras la agresión, el sospechoso intentó escapar de la escena, pero vecinos iniciaron una persecución y lograron interceptarlo en cercanías de la plaza del estadio IV Centenario.

Minutos después, personal policial llegó al sector y concretó la aprehensión del acusado, quien fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público imputó al hombre por el delito de asesinato. La defensa, en tanto, planteó que se trató de una reacción desmedida. La autoridad judicial dispuso la detención preventiva del sospechoso en el penal de Morros Blancos por un plazo inicial de cuatro meses, mientras continúan las actuaciones.

A través de las redes sociales, distintas personas piden justicia por el jujeño fallecido.

Con información de El Periódico