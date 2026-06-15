La Quiaca: tiró una mochila con 10 kilos de marihuana y escapó a Bolivia

La droga estaba distribuida en 10 paquetes y fue encontrada dentro de un bolso y una mochila abandonados en la zona fronteriza.

La droga estaba distribuida en 10 paquetes y fue encontrada dentro de un bolso y una mochila abandonados en la zona fronteriza.

Un hombre abandonó más de 10 kilos de marihuana este fin de semana en la zona fronteriza de La Quiaca y escapó hacia Bolivia , luego de ser detectado por efectivos de Gendarmería Nacional que realizaban tareas de patrullaje en el sector.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia Fronterizo —SITEVIF— del Escuadrón 21 “La Quiaca” , que observó a un hombre ingresar por la zona de frontera con un bolso de mano y una mochila.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso arrojó los bultos, desobedeció la voz de alto y huyó nuevamente hacia territorio boliviano . No hubo detenidos, pero los elementos abandonados quedaron bajo resguardo para avanzar con la investigación.

La droga estaba distribuida en 10 paquetes y fue encontrada dentro de un bolso y una mochila abandonados en la zona fronteriza.

Qué había dentro del bolso y la mochila

Tras el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal de Jujuy, que ordenó preservar el lugar, convocar testigos y trasladar los bultos hacia la dependencia de Gendarmería para realizar la requisa correspondiente.

En presencia de testigos, los gendarmes abrieron el bolso y la mochila. En el interior encontraron 10 paquetes amorfos con una sustancia vegetal compacta y de fuerte olor. Personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para marihuana.

Más de 10 kilos de marihuana secuestrados

El peso total del cargamento fue de 10 kilos 772 gramos de marihuana, que quedaron secuestrados por orden del magistrado interviniente. La investigación buscará determinar quién era el hombre que transportaba los bultos y cuál era el destino previsto de la droga una vez ingresada al país.

El caso vuelve a poner el foco en los controles de frontera en el norte jujeño, donde el tránsito irregular por pasos no habilitados es uno de los puntos sensibles para las fuerzas federales. Esta vez, la detección temprana permitió sacar de circulación un cargamento que ya había cruzado hacia territorio argentino.

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