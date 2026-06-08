Salta realizó los primeros narcotest y detectaron cuatro casos positivos de marihuana

La Municipalidad de Salta llevó a cabo durante el fin de semana el primer operativo destinado a detectar consumo de drogas en conductores a través de los narcotest y encontró a cuatro personas que manejaban por la ciudad tras haber consumido marihuana . Los procedimientos se desarrollaron en diferentes sectores de la capital salteña.

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El trabajo se efectuó de manera simultánea con los controles de alcoholemia que habitualmente se realizan en la vía pública.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Tránsito, Matías Assennato , los cuatro conductores detectados en los controles dieron positivo por THC , la sustancia psicoactiva presente en la marihuana.

La Municipalidad de Salta realizó este fin de semana el primer operativo de control de consumo de drogas en conductores.

"Este fin de semana tuvimos cuatro casos positivos de THC . Todos reconocieron que habían consumido momentos antes de subirse a los vehículos", afirmó el funcionario durante una entrevista con FM Aries .

Las verificaciones se realizan con un equipo electrónico que examina una muestra de saliva del conductor. Se trata de una prueba rápida y no invasiva, cuyo resultado se obtiene en aproximadamente cinco minutos y que permite identificar el consumo de distintas sustancias, entre ellas marihuana, cocaína y anfetaminas.

Los controles se llevaron adelante en distintos puntos de la capital.

Cómo funcionan los narcotest y qué sanciones se aplican

Desde la Municipalidad señalaron que el mecanismo incorpora criterios de medición diseñados para descartar resultados positivos derivados de una exposición pasiva o indirecta a estupefacientes. De esta manera, el test solo arroja un resultado positivo cuando la concentración detectada supera los niveles mínimos establecidos por el sistema.

En los cuatro episodios registrados durante el fin de semana se aplicaron las mismas sanciones previstas para quienes conducen bajo los efectos del alcohol: se les retuvo la licencia, se procedió al secuestro del vehículo y se les descontaron los 20 puntos contemplados en el sistema de scoring.

Además, Assennato contó que en uno de los controles un familiar del automovilista se presentó para retirar el rodado y expresó su agradecimiento a los inspectores, ya que consideraba que el conductor no estaba en condiciones de seguir al volante.

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La puesta en marcha de los narcotest había sido anunciada previamente y se enmarca en una ordenanza vigente que impide la conducción de vehículos bajo la influencia de sustancias capaces de afectar las aptitudes psicofísicas de los conductores.

La normativa alcanza tanto a drogas con efectos depresores como a aquellas que generan estados de euforia o alteraciones de la percepción.