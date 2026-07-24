viernes 24 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de julio de 2026 - 10:06
Sociedad.

Brutal accidente entre un colectivo y un auto en Palermo: dos mujeres resultaron heridas

Ocurrió durante la madrugada en avenida Santa Fe y Darregueyra. El vehículo quedó con importantes daños y las víctimas fueron derivadas al Hospital Pirovano.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un accidente de tránsito protagonizado por un colectivo de la línea 111 y un auto se registró durante la madrugada.

Un accidente de tránsito protagonizado por un colectivo de la línea 111 y un auto se registró durante la madrugada.

Un violento accidente de tránsito protagonizado por un colectivo de la línea 111 y un auto se registró durante la madrugada de este viernes en el cruce de la avenida Santa Fe y Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo, y dejó como saldo dos personas lesionadas.

Lee además
Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado
Jujuy.

Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado
Volcó un micro y cayó desde un puente en medio del temporal en Buenos Aires.
Sociedad.

Grave accidente en la Ruta 7: un micro cayó de un puente por el temporal y hubo heridos

Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), las heridas fueron dos mujeres de alrededor de 30 años, quienes viajaban a bordo del vehículo particular al momento de la colisión.

Dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al Pirovano

La mujer que conducía el auto sufrió un grave traumatismo de cráneo, además de otras lesiones de consideración, según consignaron colegas de TN. Su acompañante, en tanto, resultó con politraumatismos. Ambas recibieron asistencia en el lugar y luego fueron derivadas al Hospital Pirovano, en un operativo en el que intervinieron tres ambulancias.

Por su parte, el conductor del colectivo, un hombre de 52 años, salió ileso. Al momento de la colisión, la unidad no transportaba pasajeros, aunque el impacto provocó que el parabrisas del sector delantero, del lado del chofer, quedara parcialmente astillado.

Hasta el lugar del siniestro también se desplazaron integrantes de Bomberos y efectivos de la Policía de la Comuna 14A, quienes llevaron adelante las tareas periciales y organizaron el operativo de tránsito, ya que la circulación permaneció completamente cortada en ese sector.

De acuerdo con las imágenes difundidas tras el choque, el impacto se habría producido sobre uno de los carriles del Metrobús. En los registros también puede observarse el importante nivel de daños que sufrió el vehículo involucrado, un Peugeot de color negro o tonalidad oscura, que quedó prácticamente destruido.

El fuerte impacto dejó al vehículo completamente destruido

Aunque el choque provocó destrozos de enorme magnitud y dejó al automóvil con daños casi totales, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas.

La parte delantera del vehículo fue la más afectada: el capot quedó completamente comprimido contra la estructura del colectivo, mientras que el motor y distintos elementos del sistema mecánico quedaron al descubierto. Además, el parabrisas estalló por completo, el techo presentó importantes deformaciones y los airbags se desplegaron, evidenciando la intensidad con la que se produjo la colisión.

La zona posterior del auto también sufrió importantes destrozos y terminó sobre la vereda correspondiente al corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto, visiblemente deformado, y gran parte de la carrocería apareció comprimida contra uno de los laterales del colectivo. Como consecuencia del impacto, numerosos restos del vehículo quedaron esparcidos tanto sobre el asfalto como en la vereda.

Debido al severo nivel de destrucción que presentó el Peugeot, fue necesario llevar adelante un amplio operativo de rescate para poder retirar a las ocupantes que permanecían atrapadas en el interior del habitáculo.

Otro choque en el corredor porteño

Horas antes, otro siniestro vial había tenido lugar en el barrio porteño de San Nicolás, también sobre el corredor del Metrobús. Allí, un hombre de alrededor de 50 años estrelló su auto contra los bolardos de cemento ubicados en Avenida Leandro N. Alem al 600 y posteriormente permaneció más de tres horas dentro del vehículo, negándose a someterse al control de alcoholemia.

El episodio se registró cerca de las 4.47 del jueves, cuando el conductor de un Fiat Palio gris perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra uno de los elementos de protección instalados en el carril exclusivo destinado al transporte público.

El impacto provocó importantes daños en la infraestructura del corredor y llevó a implementar un corte parcial del tránsito sobre la Avenida Leandro N. Alem, en el tramo comprendido entre Tucumán y Viamonte. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Tránsito, efectivos policiales y personal del SAME. Sin embargo, desde el servicio de emergencias indicaron que, a pesar de haber sufrido algunas lesiones, el conductor no necesitó ser derivado a un centro de salud ni recibir atención médica hospitalaria.

Los agentes le requirieron al conductor que realizara la prueba de alcoholemia, pero este rechazó el procedimiento y decidió permanecer dentro del automóvil. Ante esa situación, tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este).

Después de permanecer más de tres horas en el vehículo, el hombre finalmente descendió con visibles dificultades para sostenerse de pie. Antes de ser trasladado en un patrullero hacia una dependencia policial, reconoció ante los periodistas presentes: “Reconozco que tomé de más”.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad informaron que, debido a la negativa del automovilista a someterse al examen de alcoholemia, se confeccionaron infracciones por no contar con la documentación correspondiente y por rechazar el control, además de disponerse el secuestro del vehículo. No obstante, el hombre no fue arrestado y las autoridades tampoco dieron a conocer oficialmente su identidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

Grave accidente en la Ruta 7: un micro cayó de un puente por el temporal y hubo heridos

Accidente en avenida Bolivia: chocaron dos motos y un hombre fue hospitalizado

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

Tragedia en Perico: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Lo que se lee ahora
Choque y vuelco en Coronel Arias. video
Jujuy.

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pimiento violeta (Foto: LMNeuquén) video
Jujuy.

Los pimientos violeta producidos en Jujuy conquistan el mercado y son tendencia

Pachamama.
Jujuy.

¿Hay asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy? Qué pasará el 1 de agosto

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy intimó a Unión Bus a restablecer el servicio

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto. 
Deportes

GP de Hungría de F1: horarios, cronograma completo y cuándo corre Franco Colapinto

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?
Deportes.

Rápida revancha: ¿cuándo podrían jugar la Finalissima Argentina y España?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel