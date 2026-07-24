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24 de julio de 2026 - 07:47
Jujuy.

Violento choque en General Arias: un auto terminó volcado

El siniestro ocurrió este jueves por la mañana sobre avenida Presidente Perón, a la altura de la Seccional 31. El conductor de una Volkswagen Suran fue asistido por el SAME.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque y vuelco en Coronel Arias.

Choque y vuelco en Coronel Arias.

Un impactante choque se registró cerca de las 7 de la mañana de este jueves sobre la avenida Presidente Perón, a la altura de la Seccional 31, en el barrio General Arias de San Salvador de Jujuy.

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Según las primeras informaciones, una Volkswagen Suran que circulaba a gran velocidad impactó contra un vehículo que se encontraba correctamente estacionado. Como consecuencia de la violencia del choque, el rodado estacionado terminó volcado.

Choque y vuelco en Coronel Arias.

Choque y vuelco en Coronel Arias.

Cómo fue el accidente

Los propietarios del vehículo estacionado relataron que sintieron un golpe fuerte, salieron a ver por la ventana y se encontraron con su camioneta volcada en la calle.

El fuerte estruendo despertó a varios vecinos, que rápidamente salieron de sus viviendas para ver qué había ocurrido y retuvieron al conductor del vehículo.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de la Suran presentaría signos de haber consumido alcohol, aunque esa situación deberá ser confirmada por las actuaciones correspondientes.

Tras el choque fue asistido por personal del SAME.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños materiales que sufrieron ambos vehículos, no se registraron víctimas fatales.

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