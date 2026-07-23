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23 de julio de 2026 - 16:37
Jujuy.

Licitaron obras para construir dos puentes y realizar mejoras en rutas de Jujuy

Las intervenciones están previstas sobre las rutas provinciales 43, 10 y 26. Incluyen dos puentes y la construcción de un guardaganado.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

La Dirección Provincial de Vialidad abrió las ofertas para ejecutar tres obras de infraestructura vial en distintos puntos de Jujuy. Los trabajos contemplan la construcción y mejora de dos puentes sobre las rutas provinciales 43 y 10, además de un guardaganado sobre la Ruta Provincial 26.

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Las intervenciones buscan resolver problemas de conectividad y seguridad vial en sectores utilizados tanto por vecinos como por actividades productivas.

Un nuevo puente sobre la Ruta Provincial 43

Una de las obras previstas se realizará sobre la Ruta Provincial 43, a la altura de Pozo Cavado, donde se proyecta intervenir un puente que presenta fallas y cuya mejora es reclamada desde hace varios años.

Según se informó durante la apertura de ofertas, una vez adjudicada e iniciada la obra, el plazo estimado de ejecución será de cuatro meses, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo de los trabajos.

Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

Acto donde firmaron las licitaciones para obras en rutas de Jujuy.

Obras sobre la Ruta Provincial 10

La segunda intervención de mayor magnitud está proyectada sobre la Ruta Provincial 10, en el sector de Severino.

Este camino tiene importancia para la circulación de la zona debido a que conecta la Ruta Nacional 9, en un punto ubicado entre Los Ávalos y El Ceibal, con el Parque Industrial de Perico.

Al igual que en Pozo Cavado, el plazo previsto para la ejecución del nuevo puente será de aproximadamente cuatro meses desde el inicio efectivo de los trabajos y sujeto a las condiciones meteorológicas.

Construirán un guardaganado en la Ruta Provincial 26

La tercera obra licitada corresponde a la construcción de un guardaganado sobre la Ruta Provincial 26, que conecta las localidades de El Ceibal y San Antonio.

Esta intervención apunta principalmente a mejorar las condiciones de seguridad en un tramo donde la presencia de animales puede representar un riesgo para quienes circulan por la zona.

Por tratarse de una obra de menor envergadura que los dos puentes, el plazo estimado de ejecución será de dos meses. Las tres intervenciones serán financiadas con recursos de la Dirección Provincial de Vialidad y avanzarán hacia su etapa de adjudicación una vez finalizado el proceso de evaluación de las ofertas presentadas.

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