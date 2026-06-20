Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro - imagen ilustrativa

Los cambios en la circulación se aplican en un sector de la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso norte de San Pedro . Las modificaciones responden al avance de las obras viales que se ejecutan en la zona y requieren máxima precaución por parte de los conductores.

Desvíos en la Ruta Nacional 34 cerca de San Pedro Quienes circulen por la Ruta Nacional 34 deberán tener en cuenta una modificación temporal en el tránsito a la altura del acceso norte de San Pedro, donde se implementó un esquema especial de circulación debido a trabajos de infraestructura vial.

La medida se encuentra vigente en el kilómetro 1159 de la Ruta 34 y forma parte de las obras que buscan mejorar la conectividad y la seguridad en uno de los corredores más importantes del norte argentino.

Según se informó, los vehículos que transiten en ambos sentidos deberán adecuarse a un recorrido provisorio dispuesto para permitir el avance de los trabajos sobre la calzada. La circulación permanece habilitada, aunque bajo condiciones especiales y con asistencia de personal encargado del ordenamiento vehicular.

Recomiendan circular con precaución Ante la presencia de maquinaria, operarios y sectores intervenidos, las autoridades solicitaron reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en el lugar. Las obras forman parte del proyecto de modernización de la Ruta Nacional 34, una vía estratégica para el transporte de pasajeros y cargas en la región. Mientras continúen las tareas, se recomienda a los conductores planificar sus viajes y extremar las medidas de seguridad al atravesar el sector afectado.

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