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20 de junio de 2026 - 16:52
Jujuy.

Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro

Quienes circulen por la Ruta Nacional 34 deberán tener en cuenta una modificación temporal en el tránsito a la altura del acceso norte de San Pedro.

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Por  Agustín Weibel
Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro - imagen ilustrativa

Ruta Nacional 34: habilitan desvíos de tránsito por obras cerca de San Pedro - imagen ilustrativa

Los cambios en la circulación se aplican en un sector de la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso norte de San Pedro . Las modificaciones responden al avance de las obras viales que se ejecutan en la zona y requieren máxima precaución por parte de los conductores.

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Quienes circulen por la Ruta Nacional 34 deberán tener en cuenta una modificación temporal en el tránsito a la altura del acceso norte de San Pedro, donde se implementó un esquema especial de circulación debido a trabajos de infraestructura vial.

La medida se encuentra vigente en el kilómetro 1159 de la Ruta 34 y forma parte de las obras que buscan mejorar la conectividad y la seguridad en uno de los corredores más importantes del norte argentino.

Según se informó, los vehículos que transiten en ambos sentidos deberán adecuarse a un recorrido provisorio dispuesto para permitir el avance de los trabajos sobre la calzada. La circulación permanece habilitada, aunque bajo condiciones especiales y con asistencia de personal encargado del ordenamiento vehicular.

Recomiendan circular con precaución

Ante la presencia de maquinaria, operarios y sectores intervenidos, las autoridades solicitaron reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Las obras forman parte del proyecto de modernización de la Ruta Nacional 34, una vía estratégica para el transporte de pasajeros y cargas en la región. Mientras continúen las tareas, se recomienda a los conductores planificar sus viajes y extremar las medidas de seguridad al atravesar el sector afectado.

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