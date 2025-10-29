Se incendió un camión térmico en la Ruta Nacional 34

Se incendió un camión térmico sobre RN 34

Momentos de tensión se vivieron en Embarcación, Salta, cuando un camión térmico cargado con bananas se prendió fuego sobre la Ruta Nacional Nº 34, a pocos kilómetros del acceso norte a la ciudad.

El vehículo, perteneciente a la empresa Logística F y F, trasladaba la mercadería desde Bolivia con destino al puerto de Buenos Aires. Según las primeras versiones, el foco ígneo se habría originado en la fusilera de la cabina del camión.

El conductor logró salir a tiempo y resultó ileso. Si bien no hubo heridos, las pérdidas materiales en la unidad fueron de consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de la Provincia, personal de Servicios Públicos y agentes de Tránsito municipal, quienes sofocaron el incendio y evitaron que se propagara hacia la carga o el monte cercano.

El siniestro generó cortes y demoras sobre la RN 34, corredor clave que conecta el norte con el centro del país. Las autoridades investigan si el origen estuvo en un desperfecto eléctrico o una falla mecánica.

