Se incendió un taller mecánico y evacuaron dos escuelas

El hecho tuvo lugar en la intersección de La Rioja, Avenida Brasil y José de Garro.

Un incendio registrado este martes en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Patricios obligó a evacuar a unas 150 personas . La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires . El siniestro se produjo en la intersección de La Rioja , Avenida Brasil y José de Garro .

Según precisaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a Infobae , al inicio dos hombres recibieron asistencia médica en el lugar, cifra que luego se elevó a nueve personas .

Asimismo, confirmaron que el fuego provocó la evacuación ordenada de alrededor de 50 personas —entre adultos y niños— de la Escuela N°2 Gutiérrez , y de 100 personas de la Escuela Normal 11 , todas sin lesiones. De manera simultánea, se evacuó una torre ubicada en La Rioja y Salcedo , sin que se registraran episodios de pánico ni desórdenes.

“Alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos . Todos están fuera de peligro ” aseguraron.

Fuentes sanitarias informaron que nueve personas (tres mujeres y seis hombres) recibieron oxígeno y asistencia en el lugar del incendio, sin requerir traslado a hospitales. Según el informe proporcionado a este medio, no hubo menores ni mujeres entre los afectados directos.

Tremendo incendio en un taller mecánico en parque Patricios

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad precisaron que las llamas comprometieron la planta baja del edificio, que además posee un piso superior. Añadieron que “los bomberos trabajan también para evitar la propagación a una vivienda lindera”.

Testimonios de vecinos y trabajadores afectados

En declaraciones con colegas de A24, uno de los tres trabajadores del taller relató: “Trajimos dos matafuegos, pero no había forma (de apagarlo). Ya estaba todo negro, llegaron rápido los bomberos y nos sacaron”. También aseguró que el incendio no se originó por fallas en ninguno de los vehículos presentes en el lugar.

“A mí me tocaron el timbre porque estaba acostada y en pijama. Tengo los tres gatos adentro, no alcancé a agarrar nada y no tengo ni el celular”, contó una vecina que tuvo que ser evacuada. Agregó que escuchó una especie de explosión alrededor de las 9 de la mañana.

AHORA I Se incendió un galpón en Parque Patricios y evacuaron una escuela y la cuadra por el humo. Ocurre en la calle La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro. Trabajan el SAME, defensa civil y bomberos. Hasta el momento no se registraron heridos.

Hacia las 10.30, desde Bomberos de la Ciudad informaron que las llamas estaban completamente extinguidas y que permanecen en el lugar realizando tareas para determinar el origen del incendio.

La atención médica y el operativo de bomberos continúa

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, aseguró: “Le llevamos tranquilidad a los papás, las dos escuelas fueron evacuadas conjuntamente con personal de Bomberos y Policía de la Ciudad. Los hemos controlado con el equipo de factores humanos de psicólogos. Los chicos están bien y no sufrieron ningún tipo de inhalación”.

Además, precisó que los afectados por la inhalación de humo fueron atendidos con dispositivos para medir carboxihemoglobina. Señaló que dos personas sufrieron “heridas cortantes” y “quemaduras de primer grado”, aunque sin comprometer su vida.

Attenti..

Incendio en Parque Patricios...

Interviene Bomberos y el SAME

La Rioja, entre Brasil y Garro

El operativo incluyó la movilización de 25 unidades terrestres de respuesta rápida y cuatro destacamentos de bomberos, que permanecen en el lugar hasta asegurar la completa extinción del fuego. Hasta el momento, no se ha determinado el origen del incendio y las labores de investigación continúan en curso.