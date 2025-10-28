Un perro "paga" con piedras para recibir hamburguesas y es viral en redes.

Un perro se volvió viral en TikTok tras protagonizar un curioso trueque: se presenta frente a un comercio en México y, en lugar de dinero, entrega una piedra para conseguir una hamburguesa. El video, compartido por el usuario @_alonso88mtz, muestra al joven acercarse al local y encontrar al perro aguardando pacientemente en la entrada.

El animal puede ser visto con la piedra colocada en el suelo, como si conociera perfectamente la dinámica para recibir su premio.

La insólita rutina de un perro en México. La dinámica entre el encargado y el perro que se hizo viral en rede Mientras el encargado del establecimiento limpia, abre y prepara la hamburguesa, el can se mantiene firme frente a la puerta, observando con atención y mostrando claramente su expectativa por la comida. Cuando la hamburguesa estuvo lista tras unos minutos de espera, el perro obtuvo su recompensa, completando así el extraño pero efectivo trueque.

Quienes frecuentan el establecimiento aseguran que este comportamiento no es algo aislado. Según el creador del video en TikTok, el perro ya ha utilizado esta estrategia varias veces para conseguir comida, convirtiendo el intercambio de piedras por hamburguesas en una rutina habitual del animal.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MrDogy (@mrdogysinmaltrato) El video se volvió un fenómeno en la plataforma: supera los 44 millones de reproducciones y acumula cerca de seis millones y medio de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos más virales y comentados de los últimos días. En consecuencia, los internautas aprovecharon la ocasión para expresar sus opiniones: “Ya lo deberían adoptar”, “Son piedolares”, “Me duele pensar que es lo único que come en todo el día”, “Voy a morir por exceso de ternura” y “Para la próxima, doble hamburguesa”, son algunos de los mensajes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







