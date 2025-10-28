martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 07:03
Un perro "paga" con piedras para recibir hamburguesas y es viral en redes

Un perro causa furor en las rede al aparecer repetidamente usando el mismo truco. El video se volvió tendencia y ya supera los 44 millones de vistas en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Un perro se volvió viral en TikTok tras protagonizar un curioso trueque: se presenta frente a un comercio en México y, en lugar de dinero, entrega una piedra para conseguir una hamburguesa. El video, compartido por el usuario @_alonso88mtz, muestra al joven acercarse al local y encontrar al perro aguardando pacientemente en la entrada.

El animal puede ser visto con la piedra colocada en el suelo, como si conociera perfectamente la dinámica para recibir su premio.

La insólita rutina de un perro en México.

La dinámica entre el encargado y el perro que se hizo viral en rede

Mientras el encargado del establecimiento limpia, abre y prepara la hamburguesa, el can se mantiene firme frente a la puerta, observando con atención y mostrando claramente su expectativa por la comida. Cuando la hamburguesa estuvo lista tras unos minutos de espera, el perro obtuvo su recompensa, completando así el extraño pero efectivo trueque.

Quienes frecuentan el establecimiento aseguran que este comportamiento no es algo aislado. Según el creador del video en TikTok, el perro ya ha utilizado esta estrategia varias veces para conseguir comida, convirtiendo el intercambio de piedras por hamburguesas en una rutina habitual del animal.

El video se volvió un fenómeno en la plataforma: supera los 44 millones de reproducciones y acumula cerca de seis millones y medio de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos más virales y comentados de los últimos días.

En consecuencia, los internautas aprovecharon la ocasión para expresar sus opiniones: “Ya lo deberían adoptar”, “Son piedolares”, “Me duele pensar que es lo único que come en todo el día”, “Voy a morir por exceso de ternura” y “Para la próxima, doble hamburguesa”, son algunos de los mensajes.

