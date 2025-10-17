viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 07:05
Mascotas.

Perrita aplica una estrategia para evitar el reto de su dueña y es viral en redes sociales

Miles de usuarios se derritieron de ternura al ver a la perrita cerrar los ojos tras volcar una maceta, causando risas en TikTok.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La perrita que cerró los ojos tras una travesura conquista TikTok con su reacción viral.

La perrita que cerró los ojos tras una travesura conquista TikTok con su reacción viral.

Una perrita se transformó en la estrella de un incidente que rápidamente se propagó en redes. La situación comenzó cuando su dueña, Belu Díaz, se percató de una pequeña travesura: la tierra que estaba dentro de una maceta estaba esparcida sobre el piso del jardín. Al notar lo ocurrido, Belu registró el momento y la reacción de la mascota fue viral.

Milka, la perrita que volcó la maceta, reaccionó de manera sorprendente al ser confrontada con la prueba. Al notar que su dueña señalaba la tierra regada, el animal cerró los ojos con fuerza, como intentando escapar de la situación o esquivar cualquier reproche.

La perrita que cerró los ojos tras una travesura conquista TikTok con su reacción viral.

Este comportamiento espontáneo y natural fue percibido como una especie de “táctica” canina: si no lo veo, no existe el problema. Así lo expresó Belu en su publicación: “Usando la estrategia de cerrar los ojos y fingir que no pasó nada”.

El clip se publicó en la cuenta de TikTok de @belu_diiaz y rápidamente se volvió un fenómeno viral. En solo cuatro días, superó las 3 millones de visualizaciones, acumuló más de 625 mil “me gusta” y generó más de cuatro mil comentarios, evidenciando el entusiasmo y la sorpresa de los usuarios. Este episodio de la perrita demuestra nuevamente cómo las redes sociales pueden propagar con rapidez situaciones cotidianas que despiertan simpatía y fomentan la interacción comunitaria.

El video de la mascota acumuló más de tres millones de reproducciones y 625 mil 'me gusta' en cuatro días.

Internautas de diferentes lugares reaccionaron con mensajes cargados de humor y ternura ante la actitud particular del animal. Entre los comentarios más repetidos se leían: “Qué perra más tierna, imposible retarla”, “Si ella cierra los ojos, nada pasó” y “Cuando cierra los ojos desaparece el problema jajaja”.

Los seguidores coincidieron en resaltar la combinación de inocencia y astucia del can, que, lejos de mostrar miedo o culpa, emplea un curioso mecanismo de defensa que genera empatía y diversión.

El suceso, potenciado por su rápida difusión en TikTok, vuelve a demostrar el magnetismo que tienen las mascotas en el ámbito digital y la facilidad con la que los internautas conectan con escenas cotidianas, sobre todo cuando los animales muestran comportamientos inesperados o cómicos.

El clip viral de la perrita reaccionando tras tirar la tierra de la maceta

La enorme repercusión del video de Milka no se limita a las cifras de visualizaciones, “me gusta” y comentarios, sino que también se evidencia en la multiplicación de interacciones y la circulación del material a través de distintas redes sociales.

El episodio de la perrita y su singular táctica para esquivar un regaño confirma una realidad vigente: las mascotas domésticas siguen siendo un recurso constante de contenido viral y un tema que genera diálogo positivo dentro de la comunidad online.

