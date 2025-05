Así es la perrita filipina que es viral por su particular forma de dormir

La razón por la cual estas fotos se hicieron tan populares no radica únicamente en su tierna forma de dormir, sino también en la emotiva anécdota detrás de su nombre. Según reportó ABS-CBN News , su nombre original, " Maningning " (que se traduce como " brillante " en filipino), fue modificado a " Paningning " debido a que la hija más pequeña de Cua deseaba que comenzara con la letra " P ".

Según especialistas citados por el portal peruano Wapa, la manera en que Paningning se acomoda para descansar no solo resulta intrigante, sino que también refleja un nivel elevado de confianza.

Paningning junto a otros perros que tiene la dueña.

La perrita se siente segura y confiada, según expertos

Adoptar una postura de espaldas con el abdomen expuesto es algo que pone a los perros en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, este comportamiento indica que la perra está tranquila, serena y siente un ambiente seguro y acogedor a su alrededor.

Aparte de su peculiar forma de dormir, otro rasgo que hace que Paningning se destaque es su pelaje tricolor, algo poco común entre los 11 cachorros que posee su dueña. Siendo también la más pequeña de la camada, logró convertirse en la favorita de la familia.

En una entrevista con Inspire More, la dueña explicó que al principio no imaginaba que las fotos de Paningning pudieran generar tal repercusión. "Siempre subo fotos de mis perros porque me hacen feliz, pero nunca imaginé que ella se volvería viral".

Las fotos de la perrita cruzaron fronteras y se hicieron virales en diversas plataformas, logrando miles de visualizaciones y reacciones en redes como Instagram y YouTube. En esta última, un video que exhibe sus inusuales hábitos al dormir alcanzó casi medio millón de reproducciones.

De igual manera, su actitud relajada inspiró la creación de memes y el lanzamiento de un "Paningning Challenge" en naciones como Filipinas y Corea, donde los internautas intentan imitar las curiosas posturas de la cachorra.

A pesar de la popularidad en redes sociales, Cua ha mencionado que Paningning tiene un carácter extrovertido y sociable. Aunque es común ver fotos y videos donde se la observa descansando, la perrita también se divierte jugando con sus hermanos y explorando la casa. "Es una cachorra activa y cariñosa", comenta su dueña, quien además resalta la felicidad que esta pequeña Shih Tzu ha aportado a su hogar.

Paningning, identificado por su pelaje tricolor, es la más joven de su camada.

El inusual renombre de Paningning también generó un impacto en el ámbito comercial. El éxito de su cuenta en Instagram motivó el lanzamiento de artículos de merchandising para sus fans, aunque al principio Cua no tenía intención de involucrarse en este tipo de negocios.

A medida que su popularidad en plataformas digitales sigue en aumento, Paningning se une a una corriente más extensa de mascotas que ganan la atención en línea gracias a sus actitudes singulares.

Lo que comenzó como una serie de imágenes compartidas en un grupo de Facebook evolucionó hasta convertirse en un fenómeno mundial, elevando a esta pequeña perrita filipina a la categoría de una de las mascotas más queridas y populares del momento.

No obstante, para su propietaria, el verdadero logro de Paningning radica en la felicidad cotidiana que brinda a todos los que la rodean. "No esperaba todo esto, pero si Paningning puede hacerlos reír o sonreír, es más que suficiente para mí", concluyó Cua.