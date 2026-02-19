jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 20:04
Maltrato Animal.

Despellejó viva a una perrita y los vecinos piden información para dar con "el psicópata"

En el barrio El Arenal una perrita llamada "Taty" fue despellejada viva. Vecinos y la fundación Campeón, piden datos para dar con el autor del macabro crimen

Por  Redacción de TodoJujuy
Taty, la perrita despellejada viva, no resistió y murió al recibir la atención veterinaria

Otro hecho de maltrato animal caracterizado por la saña y el sadismo tuvo lugar el viernes 13 de febrero cuando una perrita, de nombre "Taty" fue encontrada despellejada viva. La familia, ante la conmoción se contactó con la fundación Campeón para difundir el pedido de datos e información y encontrar al responsable a quién señalan como "un psicópata"

Estado en el que encontraron a Taty, la perrita

En diálogo con Claudia Olivera de la "Fundación Campeón animales sanos" de Jujuy, comentó que la familia de Taty está muy dolida por la muerte, y aún conmocionada por el tremendo estado en el que encontraron a su mascota en el barrio El Arenal ex finca Montenovich entre calles Sagrado Corazón entre Soldado Ávila y 2 de Abril de la capital jujeña.

Si bien Taty recibió atención veterinaria de urgencia, no resistió tanto dolor y falleció.

Piden información para dar con el autor del crimen

La denuncia fue realizada por maltrato animal y para los vecinos representa una alerta importante, ya que hay antecedentes de otros perritos callejeros desaparecidos: "Los vecinos están muy preocupados por la situación que están viviendo los animalitos".

Desde la Fundación Campeón, solicitan a quienes puedan dar datos e información que pueda resultar relevante a la investigación que se contacten con ellos en su página de Facebook: Fundación Campeón animales sanos

"Solo un psicópata pudo hacer eso. Si este psicópata anda por ahí, es una alerta" enfatizó la responsable de la Fundación. "Habiendo leyes contra el maltrato animal no puede pasar esto" prosiguió.

