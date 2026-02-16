Adoptó un perro sordo y le enseñó lenguaje de señas: la historia de amor que conmueve

Una historia de amor y adopción responsable genera repercusión en redes sociales. Marina decidió adoptar a Oreo, un perro sordo , hace seis años. Desde entonces, construye con él un vínculo basado en lenguaje de señas, constancia y dedicación diaria. La experiencia surge en el ámbito familiar, en su hogar, y se vuelve conocida tras la difusión.

La protagonista relata cómo nace la decisión, qué métodos utiliza para comunicarse y por qué considera clave la paciencia en el proceso. La historia pone el foco en la adopción de animales con discapacidad, un tema que gana espacio en la agenda local.

Marina explica que el primer paso consiste en elegir un gesto específico para cada acción. Un movimiento de mano para salir a pasear, otro para la comida y otro para marcar un límite. La clave radica en que el gesto conserve siempre el mismo significado.

La repetición cumple un rol central. El animal asocia el gesto con la acción concreta. La práctica diaria refuerza la comprensión. Según su experiencia, los perros muestran gran capacidad de aprendizaje cuando reciben estímulo constante y refuerzo positivo.

También menciona el uso de recompensas con comida como herramienta de motivación. El proceso requiere tiempo y coherencia. La constancia permite que el perro identifique señales visuales como forma principal de comunicación.

La importancia de la expresión facial

En el caso de Oreo, la lectura de los gestos del rostro ocupa un lugar fundamental. El perro identifica cambios en la expresión y responde ante señales de aprobación o corrección. Una mirada firme o un gesto con el dedo índice funciona como indicación de límite.

Para marcar una conducta incorrecta, Marina utiliza un gesto claro y directo. El movimiento de la mano con palma abierta indica “basta”. La combinación de gesto y expresión facial refuerza el mensaje.

El aprendizaje surge de la asociación visual. El perro observa de manera constante a su dueña. Esa atención facilita la comunicación cotidiana.

Cómo despertar a un perro sordo sin asustarlo

Otro aspecto relevante se vincula con el descanso del animal. Cuando Oreo duerme, Marina evita estímulos bruscos. Se acerca de forma gradual o realiza una caricia suave para que perciba su presencia.

En algunos casos, el perro detecta el olor y despierta de manera natural. La estrategia apunta a prevenir sobresaltos y generar confianza. El contacto leve favorece una reacción tranquila.

Adopción de perros con discapacidad en Jujuy

La historia de Oreo visibiliza la adopción de perros sordos, ciegos o con limitaciones físicas. Organizaciones proteccionistas de Jujuy impulsan campañas para fomentar este tipo de adopciones.

Especialistas en comportamiento animal recomiendan asesoramiento con adiestradores y veterinarios antes de iniciar el proceso. La información adecuada permite garantizar bienestar tanto para el animal como para la familia.

Entre las sugerencias se destacan: mantener rutinas claras, usar señales visuales definidas, evitar cambios bruscos en el entorno y reforzar conductas positivas con premios.

Recomendaciones para quienes desean adoptar un perro sordo

Antes de adoptar, resulta importante evaluar el tiempo disponible para dedicar al entrenamiento. La constancia diaria mejora los resultados. La elección de gestos simples y visibles facilita la comprensión.

También se aconseja asegurar el hogar para prevenir riesgos, utilizar correas en espacios abiertos y colocar identificación visible en el collar. La consulta con profesionales brinda herramientas prácticas para el aprendizaje.

La experiencia de Marina con Oreo refleja un modelo de comunicación basado en señas, disciplina y afecto, dentro de una historia de adopción responsable.