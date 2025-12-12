viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 11:59
Agenda.

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

La jornada contará con varias actividades a cargo de Rotaract Jujuy y el Instituto de Derecho Animal. Una de ellas será un desfile de disfraces de mascotas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy

Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición del Festival de Adopción de Mascotas, un encuentro impulsado en conjunto por diversas fundaciones rescatistas y el Instituto de Derecho Animal. La actividad tendrá lugar en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, a partir de las 16 horas, y estará abierta a toda la comunidad.

Charlas informativas para todo público

Durante la tarde se desarrollarán espacios de intercambio y charlas abiertas centradas en distintos aspectos del cuidado y la protección animal. Entre los temas principales se abordarán:

  • Legislación vigente de protección animal

  • Importancia de la castración

  • Pautas para una adopción responsable

  • Convivencia saludable entre humanos y mascotas

Las actividades están destinadas a promover prácticas responsables y a acompañar la labor de quienes trabajan diariamente en el rescate y recuperación de animales.

Desfile de disfraces y actividades recreativas

El festival también contará con una propuesta recreativa para toda la familia: una pasarela de disfraces para perros, donde las categorías serán disfraz navideño y temática libre. Los organizadores adelantaron que habrá premios para los mejores atuendos, además de sorteos y dinámicas participativas durante la jornada.

Promoción de la adopción y el vínculo con las mascotas

El objetivo central del evento es facilitar la adopción de animales rescatados y crear un espacio de encuentro entre las organizaciones protectoras y la comunidad. Desde la organización destacaron que se espera una tarde “llena de aprendizaje, concientización y mucho amor”, invitando a las familias a acercarse y conocer a los animales que buscan un hogar definitivo.

