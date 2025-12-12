Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy

Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición del Festival de Adopción de Mascotas, un encuentro impulsado en conjunto por diversas fundaciones rescatistas y el Instituto de Derecho Animal. La actividad tendrá lugar en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, a partir de las 16 horas, y estará abierta a toda la comunidad.

Adopción de mascotas. Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy Charlas informativas para todo público Durante la tarde se desarrollarán espacios de intercambio y charlas abiertas centradas en distintos aspectos del cuidado y la protección animal. Entre los temas principales se abordarán:

Legislación vigente de protección animal

Importancia de la castración

Pautas para una adopción responsable

Convivencia saludable entre humanos y mascotas Las actividades están destinadas a promover prácticas responsables y a acompañar la labor de quienes trabajan diariamente en el rescate y recuperación de animales.

Desfile de disfraces y actividades recreativas El festival también contará con una propuesta recreativa para toda la familia: una pasarela de disfraces para perros, donde las categorías serán disfraz navideño y temática libre. Los organizadores adelantaron que habrá premios para los mejores atuendos, además de sorteos y dinámicas participativas durante la jornada.

Promoción de la adopción y el vínculo con las mascotas El objetivo central del evento es facilitar la adopción de animales rescatados y crear un espacio de encuentro entre las organizaciones protectoras y la comunidad. Desde la organización destacaron que se espera una tarde “llena de aprendizaje, concientización y mucho amor”, invitando a las familias a acercarse y conocer a los animales que buscan un hogar definitivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.