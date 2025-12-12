Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a cargo de Rotaract Jujuy
Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la tercera edición del Festival de Adopción de Mascotas, un encuentro impulsado en conjunto por diversas fundaciones rescatistas y el Instituto de Derecho Animal. La actividad tendrá lugar en el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, a partir de las 16 horas, y estará abierta a toda la comunidad.
Durante la tarde se desarrollarán espacios de intercambio y charlas abiertas centradas en distintos aspectos del cuidado y la protección animal. Entre los temas principales se abordarán:
Legislación vigente de protección animal
Importancia de la castración
Pautas para una adopción responsable
Convivencia saludable entre humanos y mascotas
Las actividades están destinadas a promover prácticas responsables y a acompañar la labor de quienes trabajan diariamente en el rescate y recuperación de animales.
Desfile de disfraces y actividades recreativas
El festival también contará con una propuesta recreativa para toda la familia: una pasarela de disfraces para perros, donde las categorías serán disfraz navideño y temática libre. Los organizadores adelantaron que habrá premios para los mejores atuendos, además de sorteos y dinámicas participativas durante la jornada.
Promoción de la adopción y el vínculo con las mascotas
El objetivo central del evento es facilitar la adopción de animales rescatados y crear un espacio de encuentro entre las organizaciones protectoras y la comunidad. Desde la organización destacaron que se espera una tarde “llena de aprendizaje, concientización y mucho amor”, invitando a las familias a acercarse y conocer a los animales que buscan un hogar definitivo.