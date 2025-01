Segunda Feria de Adopción de Mascotas: horario y requisitos que debes reunir

Adopción de mascotas: un llamado a la conciencia

Candela y Fernando destacan que una de las principales causas de abandono de animales es la falta de conciencia sobre la castración, lo que lleva al nacimiento no deseado de cachorros. También se observa el abandono de perros adultos, especialmente aquellos que presentan problemas de salud.

Actualmente, los organizadores tienen 22 perros y 9 gatos listos para ser adoptados. Además, reciben donaciones de alimento para ayudar en la alimentación de las mascotas rescatadas.

La feria no solo es una oportunidad para adoptar, sino también para reflexionar sobre la importancia de la tenencia responsable y el cuidado de los animales. Si estás pensando en sumar un nuevo miembro a tu familia o ayudar de alguna forma, este domingo es el momento ideal para hacerlo.

Otros datos para tomar conciencia: Se registran unos 100 casos diarios de abandono y maltrato animal en Jujuy

image.png

El Hogar San Roque brindó datos alarmantes sobre esta problemática y destacó que en las vacaciones, aumentan los casos de personas que abandonan a sus mascotas.

Una problemática latente es el abandono y maltrato animal que lamentablemente sigue creciendo en la provincia de Jujuy debido a la falta de responsabilidad de la sociedad con sus mascotas.

"Por día me etiquetan entre 50 y 100 veces por casos de abandono, maltrato, de cachorros tirados o perros enfermos. Yo ya no puedo recibir más, pero no hay forma, la gente no entiende", le comentó Gabriela Baduzzi, referente del Hogar San Roque a TodoJujuy.com.