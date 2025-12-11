jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 19:21
Tiempo.

Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla para este viernes por diferentes tormentas, con posible granizo y vientos fuertes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Alerta amarilla en Jujuy.

Alerta amarilla en Jujuy.

Las áreas afectadas para este viernes

Tal como marca el SMN las áreas impactadas incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja del Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h. Los acumulados de precipitación rondarán entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarlos en puntos aislados, junto a actividad eléctrica.

Pronóstico para viernes, sábado y domingo

Para este viernes, las lluvias comenzarán desde la mañana, con temperaturas entre una mínima de 16°C y máxima de 26°C. Las condiciones mejoran notablemente el sábado, sin alerta por precipitaciones y temperaturas por encima de los 30°C.

tiempo en Jujuy - viernes 11

El domingo se mantiene el aumento térmico, con máximas cercanas a 34°C, aunque podría haber inestabilidad por la tarde. Recomendamos precaución en traslados y seguir actualizaciones del SMN.

Recomendaciones para la población

Ante la persistencia de mal tiempo, se recomienda:

  • Evitar circular por zonas anegadas.

  • Mantenerse alejado de postes, árboles y cables durante tormentas eléctricas.

  • Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

  • Revisar desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.

