Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Alerta amarilla en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para este viernes por la mañana en varias localidades de Jujuy, por tormentas, posible granizo y actividad eléctrica. Mirá como va a estar el fin de semana en cuanto a temperaturas.

Las áreas afectadas para este viernes Tal como marca el SMN las áreas impactadas incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja del Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h. Los acumulados de precipitación rondarán entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarlos en puntos aislados, junto a actividad eléctrica.

Pronóstico para viernes, sábado y domingo Para este viernes, las lluvias comenzarán desde la mañana, con temperaturas entre una mínima de 16°C y máxima de 26°C. Las condiciones mejoran notablemente el sábado, sin alerta por precipitaciones y temperaturas por encima de los 30°C.

tiempo en Jujuy - viernes 11 El domingo se mantiene el aumento térmico, con máximas cercanas a 34°C, aunque podría haber inestabilidad por la tarde. Recomendamos precaución en traslados y seguir actualizaciones del SMN. Recomendaciones para la población Ante la persistencia de mal tiempo, se recomienda: Evitar circular por zonas anegadas.

Mantenerse alejado de postes, árboles y cables durante tormentas eléctricas.

Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Revisar desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.

