Alerta por tormentas y posible granizo para este viernes en Jujuy: zonas afectadas

Tal como marca el SMN las áreas impactadas incluyen El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja del Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.
Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h. Los acumulados de precipitación rondarán entre 20 y 50 mm, con posibilidad de superarlos en puntos aislados, junto a actividad eléctrica.
Pronóstico para viernes, sábado y domingo
Para este viernes, las lluvias comenzarán desde la mañana, con temperaturas entre una mínima de 16°C y máxima de 26°C. Las condiciones mejoran notablemente el sábado, sin alerta por precipitaciones y temperaturas por encima de los 30°C.
El domingo se mantiene el aumento térmico, con máximas cercanas a 34°C, aunque podría haber inestabilidad por la tarde. Recomendamos precaución en traslados y seguir actualizaciones del SMN.
Recomendaciones para la población
Ante la persistencia de mal tiempo, se recomienda:
Evitar circular por zonas anegadas.
Mantenerse alejado de postes, árboles y cables durante tormentas eléctricas.
Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
Revisar desagües y canaletas para evitar acumulación de agua.