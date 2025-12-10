miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 10:07
Este viernes transmisión exclusiva de la Cena Blanca 2025 de Palpalá por Canal 4

Este viernes 12 de diciembre Canal 4 transmitirá exclusivamente para sus clientes la Cena Blanca 2025 de Palpalá.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Este viernes 12 de diciembre se realizará la Cena Blanca de Palpalá, un evento muy esperado por los estudiantes del último año de la secundaria. El evento contará con la transmisión de Canal 4, de manera exclusiva para sus clientes.

Detalles de la Cena Blanca de Palpalá con transmisión de Canal 4

La promo 25 de Palpalá vivirá una noche especial, con la participación de más de 700 estudiantes pertenecientes a 10 instituciones educativas de la ciudad.

La transmisión comenzará a las 20 horas, desde el Estadio Olímpico Municipal, donde se llevará adelante la celebración. Además, el evento contará con la tradicional pasada y el vals sobre avenida Martijena, uno de los momentos más representativos de la noche.

Menú de la Cena Blanca de Palpalá 2025

Durante la noche, los alumnos disfrutarán de un menú elegido por ellos mismos, que incluirá recepción con chips y tragos frutales, pañuelito a los cuatro quesos, lomo glaseado y tiramisú como postre. También se ofrecerán opciones veganas, además de hamburguesas y canilla libre de bebidas durante toda la fiesta.

