Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

Este martes, en su paso por el programa Sin Límites, el presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer , realizó un balance sobre la organización, suspensión y posterior realización de la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy .

Balance. La Cena Blanca 2025 fue un éxito con la pasarela, música y una noche inolvidable para 4 mil alumnos

El evento, previsto para el viernes 5 de diciembre, debió posponerse por las consecuencias de la tormenta y finalmente tuvo lugar el sábado.

En ese sentido, destacó que "la verdad que un fin de semana muy complicado, pero por suerte pudimos dar una respuesta inmediata. Es un evento muy grande que conlleva mucha logística, donde trabajan muchísimas personas atrás. Entonces, tener que suspenderlo, que si se tuviera que volver a hacerlo, lo haríamos porque la prioridad siempre es la seguridad, sobre todo cuando trabajas con chicos. Pero tuvimos una respuesta inmediata y el día sábado se realizó una Cena Blanca de idénticas características a la que estaba prevista".

Cena Blanca 2025 (14)

No es de un día para el otro, nos lleva 10 días organizar este evento, un evento donde trabajan muchísimas personas y donde opinan muchísimas personas. Acá trabajamos con los docentes durante todo el año, con los estudiantes también. Esta fecha estaba puesta un mes antes, elegida por tanto docentes como estudiantes. Entonces, cuando vos organizás un evento de una magnitud que tiene más de 5.000, 6.000 personas en su conjunto, no es tan fácil", añadió.

Meyer destacó que “a las seis y cuarto empezó la tormenta y suspendimos siete menos cuarto. Todavía no era ni siquiera el horario de concentración", dijo y agregó que “estaba previsto que si había lluvia no se hacía la pasarela e ingresaban a las 20. Pero al haber tanta gente alrededor, ingresaron a las carpas unas 800 personas entre alumnos y padres.”

Sobre las críticas de que no se permitió el ingreso señaló que "dejamos entrar a todos. Lamentablemente hubo un grupo mínimo, pero que también se ha portado bastante mal, se robó casi el 50% de la vajilla, que no era nuestro, era contratado por los servicios. Entonces también es riesgoso dejar entrar a gente que no sabe cómo comportarse dentro del espacio".

Frente a rumores de baja asistencia, Meyer afirmó que “No hubo un 40% de ausentismo. Asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta. No había lugar. Incluso entró más gente de la que no debía entrar.”

Sobre la infraestructura de la carpa sostuvo que "a raíz de los vientos, no tanto de la lluvia, sino de los vientos, rompió una canaleta y eso es lo que se ve en muchas imágenes, el agua entrando. En todo el predio, donde estaban todas las mesas, no entró una gota de agua".

"Por eso nosotros, no tomamos la decisión, no es Martín el que toma la decisión. Nos reunimos con los docentes, evaluamos la situación, le planteamos que para nosotros lo ideal era suspenderla. Después estuvo Defensa Civil, estuvo SAME, también avalaban nuestra decisión y por eso se tomó la decisión de pasarla para el día siguiente", añadió.

También aclaró las versiones sobre la comida: “Escuchaba que iban a dar comida recalentada. Otros decían que había otro menú. Nada que ver: el menú está elegido por docentes y estudiantes. Bromatología controló y dijo que al día siguiente sí se podía hacer, pero si pasaba un día más no. Todo se cocina en el lugar.”

cena blanca (1)

La solidaridad: “Fue excepcional”

El titular del Ente valoró profundamente la ayuda recibida tras la suspensión: “He visto tintorerías que ofrecían limpieza gratis desde las siete de la mañana, maquilladoras, peluqueras. Gente que decía: ‘No soy peluquera, pero sé ayudar’.”

“Esa actitud desinteresada, sin buscar ningún rédito político o económico, es digna de destacar. Ese es el espíritu de la cena blanca: dar algo sin esperar nada a cambio.”

También recordó una anécdota que lo marcó: “Un padre me decía: ‘Mi hijo se mojó anoche… mañana vendrá con lo que tenga’. Otro me agradeció porque al día siguiente podía irse de viaje con su hijo sin ningún problema. Eso no tiene precio.”

“Nunca politizamos este evento”

Meyer también se refirió a ciertas declaraciones públicas posteriores al temporal: “Empieza a haber un detrás de escena donde empezás a exponer a los chicos, donde empezás a politizar un evento que nunca hemos politizado.”

“Nunca pedimos a los chicos que hablen a favor o en contra de nada. Cuando aparece gente que intenta sacar rédito, me parece bastante flojo.”

"Año a año vamos corrigiendo errores"

Sobre el esfuerzo del personal gastronómico, destacó: “La gente de gastronomía se portó espectacular. Tenían otros eventos y decidieron apostar por los chicos, incluso perdiendo dinero.”

También remarcó las mejoras de los últimos años: “Teníamos una carpa nueva, un escenario más grande, una ambientación mejor que en años anteriores. Todos los años apostamos a brindar el mejor servicio. Año a año vamos corrigiendo errores”.

Consultado sobre cambiar el formato para futuras ediciones, Meyer sostuvo: “No hay un lugar en Jujuy para 3.900 chicos más padres, seguridad y personal. Son más de 6.000 personas.”

Cena Blanca 2025 (9)

“Quien quiera ayudar, bienvenido sea. No somos dueños de la verdad, nos equivocamos, tenemos aciertos y errores. De un tiempo a esta parte, todo ha mejorado, los desfiles carroza, los sábados estudiantiles, las elecciones, la Cena Blanca, todo ha mejorado, y no ha mejorado por el ente, ha mejorado porque hay todo un grupo de personas atrás que ayudan, que nos ayudan, que nos colaboran y hacia eso vamos. Cada vez tenemos una mejor fiesta, cada vez tenemos más participantes", añadió.

También destacó el crecimiento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes: “Antes había 12 carrozas y 10.000 personas. Este año hubo 64 carrozas y picos de 35.000 asistentes. Todos están hoy en un mismo pie de igualdad. Ya no hay diferencia entre privados y públicos.”

Sobre los eventos en Ciudad Cultural, añadió: “Todos los eventos han dado buenos resultados ahí. En ocho o nueve años no hemos tenido un accidente entre los protagonistas.”

Al cierre, Meyer agradeció a todos los involucrados: “A los docentes, que trabajan todo el año; a la gente que ayudó de manera desinteresada; al gobierno provincial; y al gobernador, que estuvo presente monitoreando.”

“Estamos satisfechos de que no haya pasado nada más que que los chicos se mojaron. Pedimos disculpas, pero por suerte al otro día disfrutaron de su Cena Blanca", finalizó.