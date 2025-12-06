domingo 07 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 23:35
Originales.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Los chicos de la promo se lucieron con estilo propio para brillar en la Cena Blanca 2025. Como todos los años, hay looks muy particulares que se destacaron.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

La Cena Blanca 2025 volvió a deslumbrar en Jujuy con una pasarela vibrante, cargada de estilo, emociones y mucha personalidad. Los chicos de la promo apostaron por propuestas audaces, combinaciones innovadoras y detalles que hicieron de esta edición una verdadera celebración de moda juvenil.

A continuación, un repaso por algunos de los looks más destacados que marcaron tendencia.

Uno de los estilos más llamativos fue el de un estudiante que apostó por un smoking blanco con detalles florales bordados en tonos rosados y violetas, acompañado por un moño rosado y un mechón de pelo teñido en rosa pastel. Una combinación fresca, moderna y que transmitió mucha personalidad.

Otro look destacado fue el de quien eligió un traje negro realzado con bordados dorados, incluyendo un moño del mismo tono y un sacp con diseño floral que aportó elegancia y carácter sin perder el toque juvenil.

También sobresalió un traje rojo vibrante, combinado con negro y detalles brillantes en un hombro, ideal para quienes buscaban un look más audaz y protagonista.

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año
Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Cena Blanca 2025: los mejores looks y los más jugados este año

Vestidos blancos con estilo propio

Las egresadas renovaron el clásico blanco con accesorios y cortes que marcaron la diferencia.

Entre ellos, una joven lució un vestido blanco minimalista acompañado de guantes largos, complemento que volvió a posicionarse como tendencia. Su look incluyó además una vincha decorada con hilos plateados, aportando un toque glam.

Otra propuesta destacada fue la de una estudiante que llevó un vestido blanco con apliques celestes en el cuello, mangas y cintura, combinado con una delicada tiara. Una mezcla entre tradición, frescura juvenil y estética cultural muy presente en Jujuy.

Parejas coordinadas: elegancia en dúo

Varias parejas sorprendieron por sus combinaciones armoniosas.

Un ejemplo fue la dupla que optó por la elegancia clásica: él con traje azul y corbata roja, y ella con vestido blanco de falda voluminosa y detalles celestes, logrando un equilibrio perfecto entre lo formal y lo vibrante.

Otra pareja deslumbró con la mezcla del traje rojo de él y el vestido blanco ajustado de ella, un contraste que se robó todas las miradas por su fuerza visual.

Accesorios y detalles que marcaron tendencia

La edición 2025 dejó claro que los accesorios son clave:

  • Flores y ramos plateados, muy presentes en la pasarela.

  • Tiaras y tocados brillantes, que complementaron a la perfección los peinados.

  • Guantes largos, que volvieron con fuerza.

  • Moños coloridos para los chicos, una forma simple pero efectiva de destacar.

Una noche inolvidable de glamour y emoción

La Cena Blanca 2025 no solo fue una celebración de cierre de ciclo escolar, sino también un espacio donde cada estudiante pudo mostrar quién es y cómo quiere ser recordado. Estilos atrevidos, clásicos reinventados y mucha personalidad fueron los protagonistas de una noche que, una vez más, quedará en la memoria de Jujuy.

