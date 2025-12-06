domingo 07 de diciembre de 2025

6 de diciembre de 2025 - 21:56
Galería.

Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

Las mesas de la Cena Blanca 2025 ya están colmadas de estudiantes que comparten la cena, conversan y disfrutan la música en la previa del gran baile.

Malka Alvarenga Miranda
Malka Alvarenga Miranda
Cena Blanca 2025 (12)

La Cena Blanca 2025 se vive a pleno en Ciudad Cultural, donde los estudiantes ya ocupan sus mesas, comparten la comida, charlan y disfrutan de la música en un ambiente festivo. Cada colegio vive su propia celebración, mientras la noche avanza hacia uno de los momentos más esperados: el inicio del baile que reunirá a toda la Promo 2025.

Cena Blanca 2025 (16)
Cena Blanca 2025 (1)
Cena Blanca 2025 (2)
Cena Blanca 2025 (3)
Cena Blanca 2025 (4)

Momentos previos en la Cena Blanca 2025

Antes de que comience el baile, las mesas se convierten en el punto de encuentro donde cada grupo comparte anécdotas, música y la energía que caracteriza esta celebración tan esperada por los estudiantes jujeños.

Cena Blanca 2025 (5)
Cena Blanca 2025 (6)
Cena Blanca 2025 (7)
Cena Blanca 2025 (8)
Cena Blanca 2025 (9)
Cena Blanca 2025 (10)

Una noche llena de recuerdos

La galería reúne los mejores instantes de esta etapa inicial de la fiesta, con fotografías colegio por colegio que muestran cómo cada mesa vive su propio capítulo dentro de esta tradición estudiantil.

Cena Blanca 2025 (11)
Cena Blanca 2025 (12)
Cena Blanca 2025 (13)
Cena Blanca 2025 (14)
Cena Blanca 2025 (15)
Cena Blanca 2025 (16)
Cena Blanca 2025 (17)
Cena Blanca 2025 (18)
Cena Blanca 2025 (19)
Cena Blanca 2025 (20)
Cena Blanca 2025 (21)
Cena Blanca 2025 (22)
Cena Blanca 2025 (23)
Cena Blanca 2025 (24)
Cena Blanca 2025 (25)
Cena Blanca 2025 (26)
Cena Blanca 2025 (27)
Cena Blanca 2025 (28)
Cena Blanca 2025 (29)
Cena Blanca 2025 (30)
Cena Blanca 2025 (31)
Cena Blanca 2025 (32)
Cena Blanca 2025 (33)
Cena Blanca 2025 (34)

