Mirá las mejores fotos de la Cena Blanca 2025: estudiantes disfrutan de su gran noche

La Cena Blanca 2025 se vive a pleno en Ciudad Cultural, donde los estudiantes ya ocupan sus mesas, comparten la comida, charlan y disfrutan de la música en un ambiente festivo. Cada colegio vive su propia celebración, mientras la noche avanza hacia uno de los momentos más esperados: el inicio del baile que reunirá a toda la Promo 2025.
Antes de que comience el baile, las mesas se convierten en el punto de encuentro donde cada grupo comparte anécdotas, música y la energía que caracteriza esta celebración tan esperada por los estudiantes jujeños.
Una noche llena de recuerdos
La galería reúne los mejores instantes de esta etapa inicial de la fiesta, con fotografías colegio por colegio que muestran cómo cada mesa vive su propio capítulo dentro de esta tradición estudiantil.