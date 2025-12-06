Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Este sábado ya se vive la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural luego de su reprogramación el día del ayer por la tormenta que se vivó intensamente.
Los egresados vuelven a Ciudad Cultural este sábado luego de un primer día frutado por las inclemencias del tiempo y poder vivir la Cena Blanca 2025.
20:37
20:36
20:26
20:19
20:14
20:12
19:50
19:24
19:17
18:48
Este sábado ya se vive la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural luego de su reprogramación el día del ayer por la tormenta que se vivó intensamente.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.