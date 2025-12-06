sábado 06 de diciembre de 2025
Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Los egresados vuelven a Ciudad Cultural este sábado luego de un primer día frutado por las inclemencias del tiempo y poder vivir la Cena Blanca 2025.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Cena Blanca 2025 (14)
Cena Blanca 2025 (2)

Este sábado ya se vive la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural luego de su reprogramación el día del ayer por la tormenta que se vivó intensamente.

Ciudad Cultural desde las alturas

Las mejores fotos de la pasarela

Los chicos la rompieron con sus looks y toda la onda

Los compañeros perrunos también dijeron presente

Las mascotas son una gran compañía para los adolescentes y uno de ellos también fue vestido con los colores que usó su dueña.

Los maquillajes y peinados en Ciudad Cultural

La solidaridad jujeña salió a flote luego de la lluvia de ayer y en el predio se dispusieron stad para maquillar y peinas a las egresadas que así lo quieran.

Cena Blanca 2025 (13)
Cena Blanca 2025 (12)
Las egresadas luces sus vestidos tradicionales

Cena Blanca 2025 (10)
Una promo que arrancó el secundario con la pandemia

En algunas notas los egresados destacaron que ellos iniciaron el secundario en plena pandemia, 2020, y muchos de ellos comentaron que no fue fácil conocerse los primeros meses, debido a las clases por videollamada.

Cena Blanca 2025 (11)
Arrancó la pasarela

Los estudiantes ya ingresan a la carpa dispuesta por el Ente Autárquico Permanente para la celebración.

Cena Blanca 2025
Cena Blanca 2025 (8)
Cena Blanca 2025 (9)
Los alumnos se preparan para realizar la pasarela

La promo 2025 empieza a formar filas para realizar la pasarela de su tan ansiada Cena Blanca.

PASARELA AV. ANSES

1. ESC. NORMAL

2. COMERCIAL N°1 CASAS

3. ESC. N° 1 TEODORO S. DE BUSTAMANTE

4. COLEGIO DEL HUERTO

5. DIVINO REDENTOR

6. JOSE HERNANDEZ

7. ESCUELA TECNICA N° 2 SALAZAR

8. SECUNDARIO N° 2 ROCHA SOLORZANO

9. PROVINCIAL DE ARTES N°1 MEDARDO PANTOJA

10. CHE IL

11. IPSEL

12. COLEGIO SECUNDARIO N°43

13. MARTIN PESCADOR

14. COLEGIO N°2 ARMADA ARGENTINA

15. ESCUELA PROV. DE COMERCIA N°1 IBARRA

16. BACHILLERATO N°6 ISLAS MALVINAS

17. BACHILLERATO N°21

18. GIANELLI

19. SECUNDARIO N°34

20. SECUNDARIO N°39

21. SECUNDARIO N°23 OCLOYAS

22. JEAN PIAGET

23. SECUNDARIO N° 48

24. NUEVA SIEMBRA

25. CRISTO REY

26. CANONIGO GORRITI

27. COLEGIO SECUNDARIO DE ARTE N°42

28. COLEGIO SECUNDARIO N°32

29. BACHILLERATO N° 15 Y 16

30. SECUANDARIO N°54

PASARELA AV. FOOD TRUCKS

1. COLEGIO DEL SALVADOR

2. ESCUELA DE COMERCIO N° 2

3. SANTA TERESITA

4. COLEGIO N°3 EXODO JUJEÑO

5. BLAISE PASCAL

6. BACHILLERATO N°2 JORGE VILLAFAÑE

7. COLEGIO SECUNDARIO N°6

8. BACHILLERATO N°24 LOZANO

9. OLGA AREDEZ

10. SANTA BARBARA

11. PROVINCIAL DE COMERCIO N°3

12. ETP VARGAS BELMONTE

13. EMDEI

14. POLIVALENTE DE ARTE

15. EET ZEGADA

16. SECUNDARIO N°1

17. ESCUELA DE MINAS

18. NUEVA GENERACION

19. MARINA VILTE

20. COLEGIO PABLO PIZURNO

21. ESCUELA RURAL N°2

22. COLEGIO MAYOR JUJUY

23. LOS LAPACHOS

24. SECUNDARIO N°33

25. ESCUELA SECUNDARIA RURAL N°3

26. NUEVO HORIZONTE

27. ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA

28. SAN ALBERTO MAGNO

29. POLIMODAL N°3

30. LA SALLE

31. BACHILLERATO N°19 YALA

Los primeros egresados empiezan a llegar al predio de Ciudad Cultural.

Cena Blanca 2025 (4)
Cena Blanca 2025 (5)
Cena Blanca 2025 (6)
Cena Blanca 2025 (7)
Cena Blanca 2025 (1)

Un look con mucha onda

