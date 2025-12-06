Los egresados vuelven a Ciudad Cultural este sábado luego de un primer día frutado por las inclemencias del tiempo y poder vivir la Cena Blanca 2025.

en vivo Egresados. Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Cena Blanca 2025: viví el minuto a minuto de Ciudad Cultural

Los primeros egresados empiezan a llegar al predio de Ciudad Cultural.

La promo 2025 empieza a formar filas para realizar la pasarela de su tan ansiada Cena Blanca.

Los estudiantes ya ingresan a la carpa dispuesta por el Ente Autárquico Permanente para la celebración.

En algunas notas los egresados destacaron que ellos iniciaron el secundario en plena pandemia, 2020, y muchos de ellos comentaron que no fue fácil conocerse los primeros meses, debido a las clases por videollamada.

La solidaridad jujeña salió a flote luego de la lluvia de ayer y en el predio se dispusieron stad para maquillar y peinas a las egresadas que así lo quieran.

Las mascotas son una gran compañía para los adolescentes y uno de ellos también fue vestido con los colores que usó su dueña.

Este sábado ya se vive la Cena Blanca 2025 en Ciudad Cultural luego de su reprogramación el día del ayer por la tormenta que se vivó intensamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.