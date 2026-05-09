FNE 2026: Úrsula Ricci fue elegida representante del Colegio Che Il

Úrsula Ricci fue la elegida por el Colegio Che-il

El Colegio Che Il vivió una noche cargada de emoción, música y festejos al realizar la elección de Úrsula Ricci como su representante para la FNE 2026. El evento se desarrolló en las instalaciones del establecimiento ante una gran concurrencia de alumnos, familias y docentes que acompañaron cada momento de la celebración.

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La gala tuvo como protagonistas a los estudiantes, quienes presentaron distintos números artísticos y coreografías que le dieron color y alegría a una velada especial. Además, la institución aprovechó la ocasión para conmemorar sus 30 años de presencia educativa en la provincia, un aniversario que fue destacado durante toda la noche.

Tras el desfile y la presentación de las candidatas, se conoció a las elegidas que representarán al establecimiento en la FNE 2026.

Las elegidas de la noche Representante: Úrsula Ricci

Úrsula Ricci Primera Princesa: Emilia Montaño

Emilia Montaño Segunda Princesa: Sofía Pastorino Castro

Sofía Pastorino Castro Primera Dama de Honor: Josefina Cejas Pellegrini

Josefina Cejas Pellegrini Segunda Dama de Honor: Luz Méndez

Luz Méndez Miss Simpatía: Antonela Balbi

Antonela Balbi Miss Elegancia: Victoria Barea CHE IL 9 También fueron distinguidas: Embajadora: Helene Hensen, estudiante proveniente de Alemania

Helene Hensen, estudiante proveniente de Alemania Mejor Compañera: Bernardita Aliaga Ortiz En tanto, el título de Paje 10 2026 fue para Máximo Marquillas, quien estará acompañado por Lorenzo Costa y Lucas Sabarza. Por su parte, el reconocimiento como embajador fue para Francesco Rossi, representante de Italia. La elección estudiantil volvió a mostrar el fuerte espíritu participativo del Colegio Che Il, una institución que combina tradición, intercambio cultural y protagonismo juvenil en cada edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. CHE IL 8

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