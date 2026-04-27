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27 de abril de 2026 - 12:03
Jujuy.

FNE 2026: confirmaron el cronograma de la instancia regional del Congreso de la Juventud

El evento se realiza en el marco de la FNE 2026 y convoca a estudiantes y docentes de toda la provincia con encuentros regionales.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

Se viene el Congreso de la Juventud de la FNE 2025 (Archivo)

La provincia de Jujuy se prepara para una nueva edición del Congreso de la Juventud, una propuesta que forma parte de la 75ª Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). Este año, el encuentro llega a su edición número 42 con un enfoque centrado en la creatividad y la participación juvenil.

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Bajo el lema “Creativamente transforma tu futuro”, la organización confirmó el inicio de las instancias regionales que convocan a alumnos y docentes de distintos puntos del territorio jujeño. La propuesta busca generar espacios de intercambio, formación y expresión.

Las actividades se desarrollan en las cuatro regiones de la provincia: Puna, Quebrada, Yungas y Valles, con fechas y sedes ya definidas para cada encuentro.

Cronograma regional

El primer encuentro se realizará el miércoles 20 de mayo en la región Puna. La sede será el mini estadio Juventud Católica, ubicado en La Quiaca, en el horario de 8 a 17. Participan estudiantes de Rinconada, Cochinoca, Santa Catalina, Susques y Yavi.

Luego, el miércoles 27 de mayo, será el turno de la región Quebrada. La jornada tendrá lugar en la Escuela Dr. Eduardo Casanova de Tilcara, desde las 8 hasta las 17. En este caso, la convocatoria abarca a Tilcara, Humahuaca y Tumbaya.

El miércoles 10 de junio, el Congreso se trasladará a la región Yungas. El evento se desarrollará en el Club Atlético San Pedro, en el horario de 8 a 17:30. Participan delegaciones de San Pedro, Ledesma, Valle Grande y Santa Bárbara.

Por su parte, la región Valles tendrá su jornada el miércoles 17 de junio. El encuentro se realizará en el Centro Integrador Comunitario 2 de Perico, también de 8 a 17:30. En esta instancia, forman parte estudiantes de El Carmen, San Antonio, Monterrico, Pampa Blanca y Puesto Viejo, quienes se suman a la propuesta provincial.

FNE 2024: Balance del congreso de la juventud
FNE 2024: Balance del congreso de la juventud

FNE 2024: Balance del congreso de la juventud

¿Qué es el Congreso de la Juventud?

El Congreso de la Juventud de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) es un espacio educativo y participativo donde estudiantes secundarios debaten ideas, presentan proyectos y reflexionan sobre temas sociales.

Forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y se desarrolla todos los años como una de sus actividades principales, junto a los desfiles de carrozas y las elecciones estudiantiles.

El Congreso nació en 1985 y desde entonces funciona como un ámbito de encuentro juvenil. Allí, estudiantes de Jujuy y también de otras provincias o países participan en comisiones de trabajo, donde analizan problemáticas actuales y proponen soluciones.

Su objetivo central es darle voz a los jóvenes, para que puedan expresar sus ideas y aportar propuestas sobre educación, sociedad, ambiente o convivencia.

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