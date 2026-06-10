FNE 2026: el Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” presentó a sus candidatas

El Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” realizará este viernes 12 de junio su elección estudiantil rumbo a la FNE 2026. La jornada comenzará a las 16:30 en el establecimiento educativo y contará con la participación de siete candidatas.
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
La elección se desarrollará en el colegio y reunirá a estudiantes, familias, docentes y toda la comunidad educativa de Los Alisos. La representante saliente es Antonela Díaz, quien acompañará una jornada especial para la institución y entregará sus atributos a la nueva elegida.
Con esta actividad, el Colegio Secundario N°35 se suma al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos puntos de Jujuy rumbo a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
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