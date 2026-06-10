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10 de junio de 2026 - 18:45
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio Secundario N°35 "Los Alisos" presentó a sus candidatas

En el marco de la FNE 2026, el Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” realizará su elección este 12 de junio desde las 16:30.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2026: el Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” presentó asus candidatas

FNE 2026: el Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” presentó a sus candidatas

El Colegio Secundario N°35 “Los Alisos” realizará este viernes 12 de junio su elección estudiantil rumbo a la FNE 2026. La jornada comenzará a las 16:30 en el establecimiento educativo y contará con la participación de siete candidatas.

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Las candidatas del Colegio Secundario N°35 “Los Alisos”

  1. Pamela Araya, acompañada por Thiago Atencio.
  2. Maia Villafañe, acompañada por Fabric.
  3. Yasmín Jaquelina Sánchez, acompañada por Benjamín Sant.
  4. Caterina Choque, acompañada por David Valerio.
  5. Yoseli Vanesa Cruz, acompañada por Ismael Martínez.
  6. Edelmira Silisque, acompañada por Alan Sánchez.
  7. Ingrid Mamani, acompañada por Yamil Choque.

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

La elección se desarrollará en el colegio y reunirá a estudiantes, familias, docentes y toda la comunidad educativa de Los Alisos. La representante saliente es Antonela Díaz, quien acompañará una jornada especial para la institución y entregará sus atributos a la nueva elegida.

Con esta actividad, el Colegio Secundario N°35 se suma al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos puntos de Jujuy rumbo a una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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