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10 de junio de 2026 - 07:47
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio Zambrano de Palpalá presentó a sus candidatas

La institución siderúrgica tendrá su elección el 12 de junio, desde las 20, en el Cine Zapla.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Colegio Zambrano.

Candidatas Colegio Zambrano.

La elección del Colegio Zambrano de Palpalá se realizará el viernes 12 de junio a las 20 horas en el Cine Zapla, donde la institución presentará a sus ocho candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Ocho candidatas para representar al colegio

La institución de Palpalá ya dio a conocer el listado de estudiantes que formarán parte de la elección. Las candidatas son:

  • Bárbara Álvarez
  • Antonella Cruz
  • Bianca Vargas
  • Luisana Gómez
  • Guadalupe Quipildor
  • Aylin Miranda
  • Ana Fernández
  • Morena Orellana

La representante saliente es Juliet Gumiel, quien acompañará el cierre de su etapa como representante de la institución durante la elección.

Elecciones que se vienen en la FNE 2026

  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
  • 12 de junio: Colegio ENET 2
  • 12 de junio: Colegio Secundario Nº6
  • 12 de junio: Colegio Bachillerato 6
  • 12 de junio: Colegio Mayor Jujuy
  • 12 de junio: Colegio Zambrano de Palpalá

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