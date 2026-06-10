FNE 2026: el Colegio Zambrano de Palpalá presentó a sus candidatas

Candidatas Colegio Zambrano.

La elección del Colegio Zambrano de Palpalá se realizará el viernes 12 de junio a las 20 horas en el Cine Zapla, donde la institución presentará a sus ocho candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ocho candidatas para representar al colegio La institución de Palpalá ya dio a conocer el listado de estudiantes que formarán parte de la elección. Las candidatas son:

Bárbara Álvarez

Antonella Cruz

Bianca Vargas

Luisana Gómez

Guadalupe Quipildor

Aylin Miranda

Ana Fernández

Morena Orellana La representante saliente es Juliet Gumiel, quien acompañará el cierre de su etapa como representante de la institución durante la elección.

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