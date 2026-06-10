FNE 2026: el Colegio Zambrano de Palpalá presentó a sus candidatas

La elección del Colegio Zambrano de Palpalá se realizará el viernes 12 de junio a las 20 horas en el Cine Zapla, donde la institución presentará a sus ocho candidatas en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ocho candidatas para representar al colegio
La institución de Palpalá ya dio a conocer el listado de estudiantes que formarán parte de la elección. Las candidatas son:
- Bárbara Álvarez
- Antonella Cruz
- Bianca Vargas
- Luisana Gómez
- Guadalupe Quipildor
- Aylin Miranda
- Ana Fernández
- Morena Orellana
La representante saliente es Juliet Gumiel, quien acompañará el cierre de su etapa como representante de la institución durante la elección.
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