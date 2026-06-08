FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N°6

Candidatas Secundario N°6.

Este viernes 12 de junio desde las 16 en el local bailable Zeus, se llevará a cabo, la elección de la representante 2026 del Bachillerato N°6 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) que se vive a pleno en la provincia de Jujuy.

La institución se prepara para vivir una nueva jornada estudiantil, en el marco del calendario de elecciones que forman parte del camino hacia la FNE 2026. El encuentro reunirá a estudiantes, familias y la comunidad educativa para acompañar a las candidatas que buscarán representar al colegio.

Como ocurre cada año, la elección será una gala especial para los estudiantes, con una tarde pensada para compartir, acompañar a las candidatas y celebrar la participación de la comunidad educativa. Las candidatas del Bachillerato N°6 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Reina saliente: Angelina Luján Notario Yurquina Romina Mabel Merida Zoe Araceli Loaiza Clara Alizon Vedia Belén Lourdes Arquez Nayra Samira Cayo Yasmin Morena Luna Zaira Elizabeth Margarita Vargas Sabrina Aylin Cuizara Lázaro Michelle Jazmin Baleriano Martiniana Abril Cabrera Ruiz Nerea Luisana Cabana Eliana Abigail Cordova Daira Candela Michel Ovando Mia Milagros Castillo Bianca Sofía Llanes Xiomara Luz Camacho Sara Valentina Asunción Pedraza Díaz Alin Arase Itze Lamas Vidable Sofía Antonella Soria Rosario Gianella Milagros Quiroga Luciana Teresita Villegas Sofía Gimena Castillo Tiara Pilar Suilice Morena Josefina Gomez Liana Aymé Orquera Melani Marlene Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Elecciones que se vienen en la FNE 2026 10 de junio: Colegio Secundario 54 12 de junio: Colegio Santa Teresita 12 de junio: Colegio Secundario 38 12 de junio: Colegio ENET 2 12 de junio: Colegio Secundario Nº6 12 de junio: Colegio Bachillerato 6

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