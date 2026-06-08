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8 de junio de 2026 - 20:22
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N°6

26 candidatas serán las que le pondrán el brillo a la gala que tendrá un sinfín de emociones y sorpresas que prepara la comunidad educativa.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Secundario N°6.

Candidatas Secundario N°6.

Este viernes 12 de junio desde las 16 en el local bailable Zeus, se llevará a cabo, la elección de la representante 2026 del Bachillerato N°6 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) que se vive a pleno en la provincia de Jujuy.

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La institución se prepara para vivir una nueva jornada estudiantil, en el marco del calendario de elecciones que forman parte del camino hacia la FNE 2026. El encuentro reunirá a estudiantes, familias y la comunidad educativa para acompañar a las candidatas que buscarán representar al colegio.

Como ocurre cada año, la elección será una gala especial para los estudiantes, con una tarde pensada para compartir, acompañar a las candidatas y celebrar la participación de la comunidad educativa.

Las candidatas del Bachillerato N°6

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Reina saliente: Angelina Luján Notario

  1. Yurquina Romina Mabel
  2. Merida Zoe Araceli
  3. Loaiza Clara Alizon
  4. Vedia Belén Lourdes
  5. Arquez Nayra Samira
  6. Cayo Yasmin Morena
  7. Luna Zaira Elizabeth Margarita
  8. Vargas Sabrina Aylin
  9. Cuizara Lázaro Michelle Jazmin
  10. Baleriano Martiniana Abril
  11. Cabrera Ruiz Nerea Luisana
  12. Cabana Eliana Abigail
  13. Cordova Daira Candela
  14. Michel Ovando Mia Milagros
  15. Castillo Bianca Sofía
  16. Llanes Xiomara Luz
  17. Camacho Sara Valentina Asunción
  18. Pedraza Díaz Alin Arase Itze
  19. Lamas Vidable Sofía Antonella
  20. Soria Rosario Gianella Milagros
  21. Quiroga Luciana Teresita
  22. Villegas Sofía Gimena
  23. Castillo Tiara Pilar
  24. Suilice Morena Josefina
  25. Gomez Liana Aymé
  26. Orquera Melani Marlene
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Elecciones que se vienen en la FNE 2026

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Colegio ENET 2

12 de junio: Colegio Secundario Nº6

12 de junio: Colegio Bachillerato 6

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