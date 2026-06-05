FNE 2026: la EET de Palpalá coronó a Bianca Zamira Zúñiga como su nueva representante

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica (EET) de Palpalá vivió una noche especial al elegir a su nueva representante estudiantil, en el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2026 .

Jujuy. El Secundario 54 elegirá a su representante para la FNE 2026

Con la participación de estudiantes, docentes, familias y allegados, la institución llevó adelante una velada cargada de emoción, en la que las candidatas representaron los valores, el compromiso y el espíritu estudiantil que caracterizan a la escuela.

Tras la deliberación del jurado, Bianca Zamira Zúñiga fue coronada como la nueva representante estudiantil de la EET de Palpalá y será quien lleve los colores de la institución en las próximas instancias de la tradicional fiesta jujeña.

Las jóvenes distinguidas durante la elección

Además de la flamante representante, durante la ceremonia se reconoció a otras estudiantes que integrarán la corte estudiantil de la institución.

Las distinciones otorgadas fueron las siguientes:

Representante Estudiantil: Bianca Zamira Zúñiga.

Primera Princesa: Julieta Marianella Verolo.

Segunda Princesa: Lucía Ludmila Varela.

Primera Dama de Honor: Delfina Ludmila Zerda.

Segunda Dama de Honor: Malena Solange Flores.

Miss Simpatía: Antonella Giuliana Cruz Balcázar.

Miss Elegancia: Agostina Ximena Hoyos.

Miss Técnica: Gabriela Milena Cruz.

Un paso más hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes

La elección forma parte del calendario de actividades que cada año desarrollan las instituciones educativas de Jujuy de cara a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, uno de los eventos culturales y juveniles más importantes de la provincia.

Durante las próximas semanas continuarán las elecciones en distintos establecimientos educativos, donde se definirán las representantes que participarán de las instancias departamentales y provinciales de la edición 2026 de la FNE.