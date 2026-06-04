FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N°21

Candidatas Bachillerato N°21.

El Bachillerato N°21 realizará la elección de su representante 2026 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La actividad será el viernes 12 de junio, desde las 17 horas, en la Sociedad Española.

La institución se suma al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de Jujuy, como parte de las actividades previas a una nueva edición de la FNE.

La elección de representante es una de las jornadas más esperadas por la comunidad educativa, ya que reúne a estudiantes, docentes y familias en un encuentro marcado por la alegría y la diversión.

Candidatas del Bachi 21 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Abril Velázquez Luna Barbito Mía Vázquez Luana Mamani Florencia Rodríguez Milagros Zarate Aldana Quiroga Dalila Vélez Florencia Condorí Siomara Miranda Briana Cruz Agustina Luna Paula Delgado Joselyn Valle Luciana Torres Samira Vilte Oriana Durán Bárbara Catari Rocío Díaz Jazmín Rodríguez Morena Brizuela Magalí Flores Daiana Condorí Zoe Santos Ariana Vázquez Loana Sarapura Reina saliente: Nahir Ibáñez Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Elección que se vienen en la FNE 2026 5 de junio: Colegio Olga Aredez

5 de junio: Colegio Nacional 1

5 de junio: Colegio La Salle

10 de junio: Colegio Secundario 54

12 de junio: Colegio Santa Teresita

12 de junio: Colegio Secundario 38

12 de junio: Bachillerato 21

12 de junio: EET N°2 "Prof. Jesús Raúl Zalazar" Embed - CANDIDATAS DEL BACHI 21

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