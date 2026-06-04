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4 de junio de 2026 - 19:16
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N°21

El evento se llevará a cabo el viernes 12 de junio en la Sociedad Española, donde se conocerá a la nueva representante del establecimiento.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Bachillerato N°21.

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La institución se suma al calendario de elecciones estudiantiles que se desarrollan en distintos colegios de Jujuy, como parte de las actividades previas a una nueva edición de la FNE.

La elección de representante es una de las jornadas más esperadas por la comunidad educativa, ya que reúne a estudiantes, docentes y familias en un encuentro marcado por la alegría y la diversión.

Candidatas del Bachi 21

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  1. Abril Velázquez
  2. Luna Barbito
  3. Mía Vázquez
  4. Luana Mamani
  5. Florencia Rodríguez
  6. Milagros Zarate
  7. Aldana Quiroga
  8. Dalila Vélez
  9. Florencia Condorí
  10. Siomara Miranda
  11. Briana Cruz
  12. Agustina Luna
  13. Paula Delgado
  14. Joselyn Valle
  15. Luciana Torres
  16. Samira Vilte
  17. Oriana Durán
  18. Bárbara Catari
  19. Rocío Díaz
  20. Jazmín Rodríguez
  21. Morena Brizuela
  22. Magalí Flores
  23. Daiana Condorí
  24. Zoe Santos
  25. Ariana Vázquez
  26. Loana Sarapura

Reina saliente: Nahir Ibáñez

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Elección que se vienen en la FNE 2026

  • 5 de junio: Colegio Olga Aredez
  • 5 de junio: Colegio Nacional 1
  • 5 de junio: Colegio La Salle
  • 10 de junio: Colegio Secundario 54
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita
  • 12 de junio: Colegio Secundario 38
  • 12 de junio: Bachillerato 21
  • 12 de junio: EET N°2 "Prof. Jesús Raúl Zalazar"

Embed - CANDIDATAS DEL BACHI 21

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