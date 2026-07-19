La reacción de los jujeños después de la final: "Somos subcampeones, hay que disfrutar"

La Selección Argentina no pudo contra España en la final del Mundial 2026, y si bien los festejos no fueron masivos, algunos jujeños salieron a las calles para acompañar al equipo nacional. Los jujeños hicieron un balance del partido resaltando lo importante que es la Scaloneta y ser argentino.

Qué dijeron los jujeños después de la final de Argentina vs España Si bien algunos resaltaron que los jugadores argentinos no dieron el 100% en la cancha contra España, otros distinguieron la actuación del Dibu Martínez. "Nos pasaron por encima lso españoles", dijo un jujeño, mientras que otro expresó con orgullo: "El Dibu dio todo lo que pudo".

Asimismo, estuvieron aquellos que destacaron lo grande que es Argentina y la necesidad de celebrar el ser subcampeones:

El mundo nos quiere bajar pero nosotros siempre vamos a estar en lo más alto. Soy argentino, con orgullo. El mundo nos quiere bajar pero nosotros siempre vamos a estar en lo más alto. Soy argentino, con orgullo.

Mientras que otra jujeña resaltó: "A pesar de todo somos subcampeones y hay que disfrutar". Las fotos de los jujeños en las calles

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